Energiesparen im Kulturbetrieb Manche mögen’s kühl

Das mit dem kalten Wasser in den Sanitärräumen geht klar: Wer, sagen wir, die Staatsoper besucht und in der Pause die Toilette benutzt, braucht wahrlich kein warmes Wasser zum Händewaschen. Und der Verzicht auf die effektvolle Illumination prominenter Fassaden spätestens nach 22 Uhr versteht sich auch in der Kultur von selbst – außer bei späterem Publikumsverkehr, mitunter auch aus Sicherheitsgründen.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden