Eröffnung zur Berlin Art Week Endstation Kotti

Wie ein mächtiges Reptil liegt das Neue Kreuzberger Zentrum am Kottbusser Tor, erhebt sich über die Adalbertstraße, legt sich halbrund in die Kurve. Unübersehbar dominant, eine Betonfestung mit gelben Fenstern, geplant als Teil einer städtebaulichen Vision, die so nie wirklich aufging. Auf zwölf Etagen umfasst das Gebäude heute knapp 300 Wohnungen, dazu kommen Gewerbeflächen. Eng ist es und unübersichtlich.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden