Erst du, dann ich Von den Vorzügen der Barockmusik

Sie wechseln die Seiten, werfen sich die Bälle zu, mal leitet sie das Ensemble, mal er: Der erste Auftritt von Mayumi Hirasaki als neue Konzertmeisterin der Akademie für Alte Musik am Mittwochabend im Kleinen Saal des Konzerthauses lässt einen fast neidisch werden, so harmonisch, wie sich hier der Generationswechsel anbahnt. Der langjährige Konzertmeister Georg Kallweit ist nämlich auch noch da, bis zu seinem 60. Geburtstag in drei Jahren wird er sich die Leitungsfunktion öfter teilen.