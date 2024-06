Fantastische Pubertät und eingefrorene Rapper Diese Filme sollten Sie unbedingt im Kino schauen

Ist Disney bald ab 18? Da auf den Plakaten in der Stadt mit Erwachseneninhalt geworben wird, sollten wir uns gefasst auf einen möglichen „Alles steht Kopf 3“ machen. Disney könnte in seinen hundertjährigen Bildungsauftrag bald auch Sexualkunde einführen. An der Pubertät probiert sich die Animationsfilmschmiede in „Alles steht Kopf 2“ schon mal aus.