Faschistische Affen und peinliche Regisseure Diese Filme sind neu im Kino

1 Planet der Affen: New Kingdom

Man hätte bei dem Namen natürlich gewarnt sein können. Dass auch ein weiser Affe namens Caesar irgendwann einmal für eine schlechte Sache vereinnahmt wird, war ja eigentlich klar. In „Planet der Affen: New Kingdom“ hat es dann immerhin noch 300 Jahre gedauert. Die letzten Menschen haben sich längst grunzend in die Wälder zurückgezogen, nachdem die Affen die Vorherrschaft über den Planeten errungen haben.

Bis die junge Nova (Freya Allan) plötzlich auftaucht und die Ordnung stört. Gorillas überfallen die Siedlung der Schimpansen, in der der Schimpanse Noa lebt und töten auf der Suche nach dem Menschenmädchen alle Bewohner. Noa kann sich mit letzter Kraft in die Wälder retten, wo ihn der Orang Utan Raka findet. Raka hat die letzten Bücher der Menschheit in seinem Gepäck und verbreitet die frohe, friedliche Botschaft des Menschenfreundes Caesar.

Darum nimmt er sich auch Novas an, die die beiden Affen zu ihrer Siedlung zu führen verspricht. An der Pazifikküste treffen sie aber keine Menschen an, sondern eine Horde Affen, die die Friedensbotschaft Caesars als faschistische interpretiert haben. Ihr Imperator nennt sich Proximus Caesar.

Für eine faschistische Ordnung braucht es keine Menschen – deren Waffen dabei aber durchaus hilfreich sind: So lautet die böse Pointe vom vierten Teil des „Planet der Affen“-Franchises, der tatsächlich fast ohne Menschen auskommt. Als Simulation eines Naturfilms ist „New Kingdom“, ähnlich wie „Avatar 2“, extrem beeindruckend. Das ändert aber nichts daran, dass das Identifikationspotenzial von sprechenden Affen im Kino überschaubar bleibt. Andreas Busche

USA 2024, 145 Min., R: Wes Ball, D: Owen Teague, Freya Allan, Peter Macon

2 Robot Dreams

Im New York der 1980er lebt ein Hund in seinem Apartment. Er ernährt sich ausschließlich von Fertiggerichten und spielt den ganzen Tag das Videospiel Pong. Gern hätte er jemand, mit dem er all diese Sachen gemeinsam machen kann, wie die anderen Tiere in der Großstadt. Also bestellt er auf eine Fernsehanzeige hin einen Roboter-Freund, der den Hund wieder fröhlich macht. Als sich der Blechmann nach einer Schwimmrunde im Meer nicht mehr bewegen kann, muss er ihn zurücklassen.

Der Zeichentrickfilm „Robot Dreams“ erzählt von den Anstrengungen des Hundes, seinen Freund zu retten, und von den Erlebnissen des Roboters, der den ganzen Winter reglos am Strand liegt. Ohne Dialoge und menschliche Protagonisten ist „Robot Dreams“, wie jede gute Fabel, ein ausdrucksstarkes Spiegelbild des modernen Menschen, der urbanen Anonymität, aber auch seines Drangs nach Aufmerksamkeit – und Liebe. Fabian Kurtz

E/F 2023, 102 Min., R: Pablo Berger

3 Teaches of Peaches

Das im Jahr 2000 beim Berliner Indie-Label Kitty-Yo erschienene Debütalbum „The Teaches of Peaches“ legte den Grundstein für die Popkarriere der Kanadierin Merrill Nisker alias Peaches. Die Vorgeschichte erzählt die Doku von Philipp Fussenegger und Judy Landkammer. Lange Konzertmitschnitte springen zwischen aktuellen Aufnahmen und verwackelten Bildern aus der Entstehungszeit der Songs.

Konventionell angelegt, lebt der Film von seinem Materialreichtum aus Peaches’ Anfangszeit und dem Blick hinter die Kulissen. Da ist etwa Hairstylist Charlie Le Mindu bei der Arbeit zu sehen, der Peaches’ beeindruckende Perücken und Kostüme entworfen hat. Um den kreativen Prozess geht es leider nur selten, dafür wartet der Film mit spannenden Zeitzeugen auf.

Neben Peaches’ ehemaliger Mitbewohnerin Feist gehört auch Chilly Gonzales dazu, der eine charmante Theorie über das Verhältnis von Show-Erotik und Backstage-Orgien zum Besten gibt. Mit wie viel Freiheit, Lust an der Provokation, Witz und Selbstbewusstsein Peaches damals in die Popwelt rauschte, war neu und aufregend. Diese Mischung hat bis heute nichts von ihrer Anziehungskraft verloren. Nadine Lange

D 2024, 107 Min., R: Philipp Fussenegger, Judy Landkammer

4 It’s Raining Men

Irgendwo zwischen der eigenen Zahnarztpraxis und ihrer Familie ist Iris, Mitte 40, die Lust am Sex abhandengekommen. Ihr attraktiver Mann, der im Homeoffice als Architekt arbeitet und zu Hause den Laden schmeißt, macht keinen Druck, man hat sich eingerichtet und wird von außen beneidet. Doch eines Tages wird Iris klar, dass sie nicht nur vier Jahre keinen Sex hatte, sondern kurz davor ist, vor angestauter Lust zu platzen.

Eine Dating-App verschafft ihr ein Ventil, nicht nur mit konkreten Treffen mit den unterschiedlichsten Männern, schon das wohlige Vibrieren der Nachrichten weiterer wollüstiger Kandidaten lässt sie aufblühen. Was irgendwann auch ihrem Mann auffällt...

Regisseurin Caroline Vignal feiert kompromisslos die weibliche Lust und hat mit Laure Calamy („Call my Agent!“) eine charmante und witzige Hauptdarstellerin. Leider weiß sie nicht so recht, wohin das ganze steuern soll. Inkonsequent versucht sie mal mit Tagträumen, mal mit einer Musicalszene Iris’ Gefühlen filmischen Ausdruck zu verleihen. Spätestens in der zweiten Filmhälfte verliert man so das Interesse – und die Lust daran. Ingolf Patz

F 2023, 98 Min., R: Caroline Vignal, D: Laure Calamy, Vincent Elbaz

5 Bad Director

Der Titel von Oskar Roehlers neuem Film ist nur halb ironisch gemeint. Als „Bad Boy“ des deutschen Films sieht sich Roehler selbst schon länger; die Rolle des „bösen Regisseurs“ übernimmt er da nur zu gerne. Oliver Masucci spielt Gregor Samsa mit langen fettigen Haaren, Hornbrille und schlechten Zähnen als Wiedergänger des Regisseurs, der sich selbst wiederum in der Tradition eines Fassbinders wähnt.

Samsa hat nur Verachtung für die deutsche Filmbranche übrig, seine Tirade bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises changiert zwischen sexistisch und homophob. Man würde sich in seiner Kritik am deutschen Film gerne mit Roehler gemein machen, würde der nur mehr Interesse an besseren Alternativen zeigen.

Aber seine Krawallkomödie trifft so viele Misstöne, dass man sich fragt, warum Roehler überhaupt noch Filme dreht. Auch Samsa lässt sich irgendwann nicht mehr am Set blicken und vögelt stattdessen eine russische Sexarbeiterin (Bella Dayne), inklusive peinlichem „dirty talk“. Was als Satire beginnt, endet als Trauerspiel. Andreas Busche

D 2023, 131 Min., R: Oskar Roehler, D: Oliver Masucci, Bella Dayne, Anne Ratte-Polle, Samuel Finzi, Götz Otto, Natalia Avelon

6 Showing Up

Kelly Reichardts subtile Komödie ist, anders als die üblichen Filme über Bildhauer und Maler, kein Künstlerroman über Schaffen und Leiden eines Genies. Die Independent-Regisseurin entwirft vielmehr eine „kleinformatige“ Künstlerinnenerzählung an der Peripherie der „Kunstgeschichte“ im Portland der Gegenwart. Und das bedeutet in einem Film, dessen Wahl für das 16-mm-Material einer konzeptuellen Entscheidung folgt, erneut Handwerk – und damit verbunden, Fragen des Lebens und Überlebens als Künstlerin.

„Showing Up“ folgt Lizzie in den letzten Tagen vor ihrer Ausstellungseröffnung in einer kleinen Galerie. Die innere Anspannung, unter der sie steht, übersetzt Michelle Williams in ein feinnerviges Körperspiel – und in einen Gesichtsausdruck, in dem sich Konzentration und latente Gereiztheit vermischen.

Gründe dafür sind vor allem ein kaputter Boiler und eine verletzte Taube, die ihre Vermieterin, ihre Kollegin Jo (Hong Chau), in ihrer Obhut hinterlassen hat. Lizzie hat ein liebevolles Verhältnis zu ihren Keramik-Figuren. So wie Kelly Reichardt zu der verschrobenen Künstlerin. Esther Buss

USA 2022, 108 Min., R: Kelly Reichardt, D: Michelle Williams, Hong Chau

7 Garfield – Eine Extra Portion Abenteuer

Seit 1978 entwerfen die Comics von Jim Davis in jeweils drei Bildern ein ganzes Universum rund um den faulen, verfressenen und selbstsüchtigen Kater Garfield: kurz und prägnant, simpel in der Zeichnung und geprägt von sarkastischem Humor. Da Erfolg stets Merchandising aller Art nach sich zieht, lag eine Übertragung in einen Animationsfilm nahe. Doch wie übersetzt man bewusst einfach gehaltene Zeichnungen in Computeranimation, wo man jedes Härchen des Katers im Wind bewegen könnte?

In „Garfield – Eine extra Portion Abenteuer“ gelingt der Spagat dann auch nicht wirklich, Design und Animation landen zwischen den Stühlen. Kurz und bündig ist im Film von Regisseur Mark Dindal („Ein Königreich für ein Lama“) auch nichts: Garfield quatscht ununterbrochen, und der Plot um diverse, durch ein unerwünschtes Wiedersehen mit seinem Straßenkater-Vater ausgelöste Verwicklungen mäandert fröhlich vor sich hin.

Bei alledem weist das Unternehmen aber immer noch eine Reihe von amüsanten Momenten auf, oft im Zusammenspiel mit Garfields unverzichtbarem Sidekick, dem Hund Odie. Lars Penning

USA 2024, 101 Min., R: Mark Dindal

8 Dancing Heartbeats

Breakdance ist für Jilou, Frieda und Viola nicht bloß Tanz oder Sport. Für die drei B-Girls ist Breaken ein Ausdrucksmittel, das Identität und Gemeinschaft stiftet. In einer Szene, die stets männerdominiert war, mussten sie sich Anfang der 2000er ihre eigenen Strukturen erschaffen. Als einzige Frau im Raum habe ihr Geschlecht immer eine Rolle gespielt, erinnert sich Jilou. Egal, ob sie bevorzugt oder benachteiligt wurde: „Beides respektiert meinen Skill nicht, beides ist unfair.“

Mittlerweile ist die Situation eine andere, doch alle drei beschäftigt ein innerer Zwiespalt: Viola fühlt sich in ihrem künstlerischen Ausdruck durch die von Battles dominierten Strukturen eingeengt. Frieda fragt sich nach einer Knieverletzung, ob sie überhaupt zurück will in ihr altes Leben.

Und Jilou, die mittlerweile zur Breakdance-Weltspitze gehört, muss für den Traum von Olympia ihre Liebsten vernachlässigen. So zeichnet der Film, garniert mit spektakulären Tanzszenen an malerischen Schauplätzen, intime Porträts junger Frauen, die ihr Leben dem Breaken verschrieben haben, aber in erster Linie ihren Platz im Leben suchen. Jan-Malte Wortmann