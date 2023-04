Feist, Metallica, Boygenius, Element of Crime Die Pop-Alben der Woche im Soundcheck

Feist: Multitudes (Universal)

Im Allgemeinen schreibt man zunächst Songs, nimmt diese auf und spielt sie später bei Konzerten. Die kanadische Musikerin Leslie Feist hat es für ihr neues Album umgekehrt gemacht: Während der Pandemie spielte sie Auf Kampnagel in Hamburg eine besondere Konzertreihe, für die sie neue Lieder haben wollte. Daraus ist nun anderthalb Jahre später ein Album geworden, das von jener extremen Phase geprägt ist, in der Feist zuletzt binnen kürzester Zeit zunächst Mutter geworden war und dann ihren Vater verloren hatte. Man spürt: Es ging ums Überleben. Torsten Groß, Moderator

Metallica: 72 Seasons (Universal)

Der größten Metalband der Welt will kein wirklich großes Album mehr gelingen – zu oft steht sie sich mit überlangen Songs, die undynamisch im Midtempo vor sich hinmäandern, selbst im Weg. Aus James Hetfields gewohnt präzisen Riffs hätte sich mehr machen lassen, zumal es auf der Habenseite bei „Room Of Mirrors“ oder „Inamorata“ einige gelungene Gitarrenharmonien und wirklich feurige Soli gibt, und mit „Lux Aeterna“ sogar einen straff arrangierten Song. Hätten sie die 77 Minuten doch nur auf 45 eingedampft. Toby Schaper, Radio Fritz

Element Of Crime: Morgens um vier (Universal)

Alben von Element Of Crime gehören zu den wenigen Dingen auf dieser Welt, die sich kaum verändern – und in diesem Fall ist das ein unbedingtes Kompliment. Auch ihr 15. Studiowerk schenkt uns wunderbare Lieder zwischen Rockmusik, Chanson und Rummelplatz, voll großer Romantik und kleiner Alltagsbeobachtungen. In ihrem 38. Jahr als Band gibt es keine großen Überraschungen mehr, aber immerhin ein nie dagewesenes Duett – Sven Regener singt mit Tobias Bamborschke von Isolation Berlin. Birgit Fuß, Rolling Stone

Boygenius: The Record (Interscope)

Phoebe Bridgers, Julien Baker und Lucy Dacus sind die US-Indie-Supergroup der Stunde. Nach Ihrer Debüt-EP von 2018 kommt nun das lang erwartete erste Album heraus, auf dem sich das Trio zwischen kraftvollem Rock und intensivem Balladen-Folk bewegt. Mitunter fehlt ein bisschen der Fokus, aber einige Songs haben Playlisten-Potenzial. Nadine Lange, Tagesspiegel