Festival Young Euro Classic Publikumsjury gesucht

Auch in diesem Jahr wird beim internationalen Jugendorchesterfestival „Young Euro Classic“ wieder der mit 5000 Euro dotierte Europäische Kompositionspreis vergeben. Traditionell wird die beste auf dem Festival präsentierte Uraufführung oder deutsche Erstaufführung von einer Publikumsjury ermittelt. Bis zum 5. Juli können sich interessierte Musikliebhaber:innen dafür bewerben, telefonisch unter 030/88 47 139 30 (werktags von 9:30 bis 17 Uhr).

Musikalische Vorkenntnisse sind nicht notwendig, gesucht werden laut Festival Menschen mit Neugier, Zeit und „Freude am Ungehörten“. Das Festival startet am 4. August, die sieben Konzerte für die Jury finden zwischen dem 17. und 25. August statt, der Preis wird dann zum Festivalabschluss am 27. August im Konzerthaus verliehen. (Tsp)