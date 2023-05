Filmemacherin Laura Poitras über Nan Goldin „Die Macht der Konzerne ist unheimlicher als der Einfluss von Regierungen“

Frau Poitras, nach Dokumentarfilmen über den Dschihadisten Abu Jandal sowie über die Whistleblower Edward Snowden und Julian Assange ist Nan Goldin eine überraschende Wahl.

Auch wenn die Hintergründe der vier sehr unterschiedlich sind, sehe ich durchaus eine Kontinuität, insofern es in allen drei Fällen um Menschen geht, die handeln, um ein Unrecht in den Vereinigten Staaten aufzudecken. Und in allen Filmen spielt sich die Geschichte in Echtzeit ab.

„The Beauty and the Bloodshed“ ist etwas US-zentrierter als meine anderen Filme, die sich um den amerikanischen „Krieg gegen den Terror“ drehen. Doch im Kern ist auch dieser ein Beispiel für die amerikanische Macht in ihrer schlimmsten Ausprägung. Kapitalismus made in USA. Die Macht der Konzerne ist mitunter unheimlicher als der Einfluss von Regierungen.

Für Künstlerinnen meiner Generation ist Nan Goldin eine Ikone. Laura Poitras, Filmemacherin

Einige Aufnahmen der Protestaktionen im Film stammen nicht von Ihnen. An welchem Punkt von Nan Goldins Aktionen gegen das Pharmaunternehmen Purdue sind Sie hinzugestoßen?

Genau genommen hat Nan den Film in dem Moment angefangen, als sie P.A.I.N. (Ann.: Prescription Addiction Intervention Now) 2017 gründete. Eingestiegen bin ich 2019, nachdem die National Portrait Gallery als erstes Museum die finanzielle Unterstützung der Sackler Foundation abgelehnt hatte und Privatdetektive anfingen, vor der Privatwohnung von Nan herumzulungern.

Zu diesem Zeitpunkt war aber noch überhaupt nicht absehbar, in welche Richtung sich die Aktionen entwickeln würden. Das war für mich ein weiterer Anreiz.

Zur Person Laura Poitras, geboren 1964 in Boston, drehte 2006 mit „Irak – Mein fremdes Land“ ihren ersten Dokumentarfilm einer Trilogie über den amerikanischen „Krieg gegen den Terror“, der sie erstmals in den Fokus der US-Regierung brachte. 2014 begleitete sie den Journalisten Glenn Greenwald und Edward Snowden bei ihren Enthüllungen der weitreichenden Überwachungen der amerikanischen Regierung, sie landet auf der „US Terrorlist Watchlist“. Für den aus den Recherchen hervorgegangenen Dokumentarfilm „Citizenfour“ erhielt Poitras 2015 den Oscar. Seit einigen Jahren arbeitet sie auch mit dem Recherche-Kollektiv Forensic Architexture. Im September 2022 erhielt Laura Poitras für ihren Film „The Beauty and the Bloodshed“ über Nan Goldin in Venedig den Goldenen Löwen.

Was ist Ihre Geschichte mit Nan Goldin? Ihr Verhältnis wirkt im Film sehr vertraut.

Ich bin zum ersten Mal in meinem Studium am San Francisco Art Institute mit Nan Goldin in Berührung gekommen, es war ihr Bildband „Die Ballade von der sexuellen Abhängigkeit“. Für Künstlerinnen meiner Generation ist sie eine Ikone, sie hat mit ihren Fotografien auch die Bildsprache des Kinos beeinflusst.

Zum ersten Mal begegnet bin ich ihr bei einer Vorführung von „Citizenfour“, dort tauschten wir unsere Nummer aus – und blieben seitdem in Kontakt. Sie lebte damals in Berlin, ich war gerade nach New York zurückgekehrt. Begegnet sind wir uns erst wieder zu den Filmaufnahmen.

Nan Goldin sagt einmal sinngemäß, dass die Kamera für sie ein Schutz war, ein Grund zu existieren. War es von Anfang an ihr Plan, einen Film über die „Die-In“-Aktionen zu machen?

Es war immer Nans Absicht gewesen, dass die Aktionen einen Film hervorbringen sollten, aber sie suchte noch Filmemacherinnen, mit denen sie arbeiten wollte. So bin ich zu dem Projekt gestoßen. Nan und ich haben sehr ähnliche Interessen, ihre Form vom Aktivismus beschäftigt auch mich schon länger. Im Gegensatz zu meinen früheren Filmen ist „The Beauty and the Bloodshed“ aber eine wirkliche Kollaboration. Er ist genauso Nans Film.

Wir hören Nan Goldins Stimme, die über ihr Leben erzählt. Das ist für Sie, im Vergleich zu früheren Filmen, ungewöhnlich.

„The Beauty and the Bloodshed“ geht eher zurück zu meinen frühen Kunstfilmen, die sehr abstrakt, weniger personenbezogen waren. Für mich fühlte es sich fast wie eine Rückkehr an einen Ort an, der mir noch sehr vertraut war. Die Bandbreite des Films ist größer: Es geht nicht nur um Angst und dieses Gefühl der Bedrohung, sondern um ein Werk, das über eine vielschichtige emotionale Tiefe verfügt.

Nan hat zwei Mal erlebt, wie die Freunde um sie herum sterben. Und beide Mal entschied sie, politisch aktiv zu werden. Laura Poitras, Filmemacherin

Nan Goldin hat gleich zwei Krisen überlebt: die Aids-Epidemie in den späten 1980er Jahren und die Opioid-Krise in den 2010er Jahren bis heute.

Dass diese beiden Momente der Zeitgeschichte in einen Dialog treten sollen, war von Beginn an klar. Nan hat zwei Mal erlebt, wie die Freunde um sie herum sterben. Und beide Mal entschied sie, politisch aktiv zu werden. Schon ihre Ausstellung „The Ballad of Sexual Dependency“ war absolut radikal in der Darstellung von queerer Sexualität, diese Kompromisslosigkeit fasziniert mich an Nan.

Die eindrucksvollste Szene Ihres Films ist die Video-Anhörung, in der die Mitglieder der Sackler-Familie mit Opfern des Medikaments Oxycodon konfrontiert werden. In diesem Moment wird das Unrecht ganz konkret, die Menschen treten hinter dem Konzern Purdue hervor. Wie haben Sie den Dreh dieses Moments erlebt?

Die Vorgeschichte war etwas kompliziert. Die Mitglieder der Sackler-Familie durften ihr gesamtes Geld aus dem Unternehmen abziehen, bevor sie Konkurs anmeldeten. Gegen dieses erste Urteil wurde Einspruch erhoben. Und im Rahmen der Widerspruchsklage verpflichtete der Richter die Familie, sich die Aussagen der Betroffenen von Angesicht zu Angesicht anzuhören, um den Anspruch auf Immunität er erwirken.

Richard Sackler macht aber nicht einmal die Kamera seines Computers an. Es war erschütternd, diesen Erfahrungen zwei Stunden lang zuzuhören. Und das Schlimmste daran war, dass die Anhörung näher an einer Gerechtigkeit dran war als alles zuvor – dabei hat das Ganze tatsächlich nur sehr wenig mit unserer Idee von Gerechtigkeit zu tun. Die Sacklers haben es immer verstanden, ihre Gesichter aus der Öffentlichkeit fernzuhalten. Darum war es mir wichtig, sie zu zeigen.

Nan Goldin sagt einmal, dass die Museen der Ort waren, an denen die Sacklers zur Verantwortung gezogen wurden. Das ist ein starkes Bekenntnis zur Kunst als Bühne für Aktivismus. Welche Rolle spielt diese Verbindung in Ihrer eigenen Arbeit?

Ich hätte die Kunst und den Aktivismus im Film stärker wie unterschiedliche Kategorien behandeln können. Aber denken Sie daran, was Nan Goldin erzählt: Wie sie zur Kunst findet, nachdem sie buchstäblich nicht mehr sprechen wollte, dann die Kamera entdeckt – und so schließlich ihre Stimme, was zu den Fotos von ihrem Freund David Armstrong führte.

Für mich ist das der Inbegriff von Kunst als Überlebensmechanismus, als Essenz des Humanismus. Die Kunst und die Menschlichkeit werden erst in der Museumswelt wieder zu getrennten Kategorien, weil dort Geld und Politik eine größere Rolle spielen. Der Film feiert Ersteres und kritisiert Letzteres.

Zuletzt haben Sie viel mit der Gruppe Forensic Architecture an der Schwelle von Kunst und Datenjournalismus gearbeitet. Wo sehen Sie die Verbindung zu ihren Dokumentarfilmen?

Forensic Architecture interpretieren riesige Datensätze. Meine Arbeitsweise ist eher umgekehrt: Wie verstehe ich das große Ganze anhand der Geschichte eines Individuums? Diese Kombination von unterschiedlichen Methoden – die grafische Arbeit an 3D-Modellen, Daten-Forensik, Filmemachen etc. – interessiert mich. Ich arbeite gerne mit Künstlern zusammen, von denen ich lernen kann.

Das gilt für Forensic Architecture wie auch für Nan – obwohl beide Arbeitsweisen sehr unterschiedlich sind. Meine Rolle sehe ich an dem Punkt, wo diese Projekte in Bereiche lappen, in denen ich als Geschichtenerzählerin mein Wissen einbringen kann. In diese Richtung möchte ich weiterarbeiten.