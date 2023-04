Filmfestival Cannes Historiendrama mit Johnny Depp - und der neue „Indiana Jones“

Das Historiendrama „Jeanne du Barry“ von Regisseurin Maïwenn wird zur Eröffnung der diesjährigen Filmfestspiele in Cannes gezeigt. Der Film mit der Regisseurin in der Titelrolle ist zugleich das Comeback von Johnny Depp, der darin König Ludwig XV. spielt. Für Depp ist es der erste Film seit „Minamata“ 2019. Seitdem war er eher wegen juristischer Scherereien mit seiner Ex-Frau Amber Heard in den Schlagzeilen.

Heard und Depp, die 2015 bis 2017 verheiratet waren, hatten sich gegenseitig der Verleumdung bezichtigt, im Hintergrund standen Vorwürfe häuslicher Gewalt. Ein Gericht in den USA hatte beide zu Zahlungen von Schadensersatz verpflichtet, wobei Heard zehn Millionen und Depp zwei Millionen Dollar zahlen sollte

„Jeanne Du Barry“ erzählt von einer berühmten Kurtisane: Comtesse du Barry wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf und wurde zum Entsetzen vieler Höflinge die Favoritin des alternden Monarchen. Einer ihrer Liebhaber hatte sie dem König vorgestellt, weil er auf diese Weise seinen eigenen Einfluss am Hof vergrößern wollte.

Bereits gemeldet hatte das Festival (16. – 27. Mai), dass auch der fünfte „Indiana Jones“-Film dort Uraufführung feiert. „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ wird am 18. Mai an der südfranzösischen Côte d’Azur gezeigt.

Der 80-jährige Hauptdarsteller Harrison Ford, der zum fünften und letzten Mal in die Paraderolle des abenteuerlustigen Archäologen Henry Walter Jones verkörpert –Indiana Jones –, wird mit einem Ehrenpreis ausgezeichnet. Weitere Rollen spielen die britische Schauspielerin Phoebe Waller-Bridge und die Hollywood-Stars Antonio Banderas und Mads Mikkelsen, die ebenfalls in Cannes erwartet werden. Der Film kommt Ende Juni weltweit in die Kinos. (AFP/Tsp)

