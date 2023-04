Freund von Miles Davis US-Jazz-Pianist Ahmad Jamal gestorben

Der US-Jazz-Pianist Ahmad Jamal ist tot. Der Musiker starb am Sonntag im Alter von 92 Jahren, wie die „Washington Post“ unter Berufung auf seine Witwe Laura Hess-Hey berichtete. Seine Tochter Sumayah Jamal sagte der „New York Times“, ihr Vater sei an den Folgen von Prostatakrebs gestorben.

Jamal war mit Jazzgrößen wie Miles Davis befreundet und beeinflusste noch viele andere Musiker wie den Pianisten McCoy Tyner.

Jamal wurde als Frederick Russell Jones in Pittsburg im US-Bundesstaat Pennsylvania geboren. 1950 konvertierte er zum Islam und benannte sich in Ahmad Jamal um. Sein Album „Ahmad Jamal at the Pershing: But Not for Me“ von 1958 wurde zu einem Riesenerfolg und hielt sich mehr als 100 Wochen in den US-Billboard-Charts.

Im Verlauf seiner 70 Jahre langen Karriere wurde Jamal mit vielen Preisen ausgezeichnet, 2017 erhielt er einen Grammy für sein Lebenswerk. Hoch angerechnet wird ihm, ein größeres Publikum für den Jazz gewonnen zu haben. (AFP)