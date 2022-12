„Fun Feminism“ im Kunstmuseum Basel Geschlechtergerechtigkeit, was für ein Spaß

Es ist ja so: Der Kunst wird eine gesellschaftsverändernde Kraft zugeschrieben, und seit einigen Jahren rückt immer mehr in den Fokus, wie die Kunstwelt selbst sich verändern sollte. 2017 war eine Zäsur, als #MeToo von Hollywood in andere Bereiche der Kultur ausstrahlte. Seither spricht der Mainstream über Feminismus. Dass er sehr viel früher begann, auch in der Kunst, zeigt die Ausstellung „Fun Feminism“ im Kunstmuseum Basel.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden