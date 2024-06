Gastspiel der Korea National Opera in Berlin Wenn die Götter resignieren

Sogar Götter verzweifeln am Treiben der Menschen. In der Oper „TcheoYong“ des koreanischen Komponisten Young-Jo Lee erzürnt die Verdorbenheit der Bewohner des Shilla-Reichs den Himmelsgott derart, dass er dessen Vernichtung beschliesst. Einzig sein Sohn TcheoYong bittet den Vater um Gnade, wofür dieser ihn jedoch auf die Erde verbannt. Am Ende bleiben jedoch auch TcheoYongs Versuche, die Menschen zu bessern erfolglos – der Göttersohn resigniert, das Reich wird vernichtet.

Young-Jo Lee, der unter anderem in München Komposition studierte, schuf die dreiaktige tragische Oper 1987 im Auftrag der Korea National Opera in Seoul. Am Dienstag hat man das seltene Glück, sie in einer 90-minütigen konzertanten Fassung in der Philharmonie zu erleben.

Ganz eigene Tonsprache

Seine Oper verbinde, so der Komponist, „westliche Technik und koreanischen Geist“, aus der Tradition des langen kulturellen Austauschs zwischen Korea und Deutschland, die 1883 offiziell mit einem Handelsvertrag beider Länder begann. Besonders Mozart, Verdi und Puccini sind in der koreanischen Klassikszene äußerst beliebt. „TcheoYong“ ist aber zum Glück definitiv kein romantischer Aufguss.

Young-Jo Lee erschafft eine ganz eigene Tonsprache, die an nichts Bekanntes erinnert, expressiv, klangsinnlich und trotz ihrer Atonalität stets gesanglich. Dabei wendet er gekonnt Wagners Leitmotivtechnik zur Figurenzeichnung an. Die transparente, oft solistische Orchestrierung entfesselt dabei im Tutti einen kraftvollen Klang, der die Sänger aber nie erdrückt.

Die Korea National Opera wartet mit einem durchweg exzellenten fünfköpfigen Sängerensemble auf, das halbszenisch (Regie: Gina Lee) agiert. Alex Kim überzeugt in der Tenorpartie des Göttersohns TcheoYong mit lyrischem Schmelz und kraftvollen Spitzentönen. Young Kwon kreiert mit nuanciertem Bass einen zornigen und gleichzeitig traurigen Himmelsgott. Bariton Byung Woo Kong gibt einen stimmgewaltigen Krankheitsdämon.

Der Sopranistin Jung nan Yoon gelingt eine anrührende Darstellung der ehrbaren Kurtisane Ga shil. In ihrem von flirrenden Streicherklängen umrahmten Liebesduett mit TcheoYong scheint die Zeit einen Moment lang stillzustehen.

Ein weiterer Höhepunkt des Abends ist der National Chorus of Korea, der als Götterschar und dekadente Höflinge auftritt. Mit prächtigem homogenen Klang meistern die Sänger:innen auch komplexeste Chromatik. Im Tempelgesang des zweiten Aktes lassen die Chorherren, zusammen mit dem Bass des (leider nicht namentlich genannten) Mönchs, den fast ausverkauften Grossen Saal erbeben. Die sensible Begleitung des hauptsächlich weiblichen Korean National Symphony Orchestra unter der Leitung von Seok won Hong trägt zum Gelingen des faszinierenden Abends bei.