Gebündeltes Leben Kimsooja-Ausstellung im Humboldt-Forum

Das Erste, was man in die Hand gedrückt bekommt, um die Ausstellung (Un)folding Bottari anzuschauen, ist ein Wegeplan. Wie eine Art Schatzkarte in der Hand, soll sich der Besucher auf die Suche nach den Ausstellungsstücken der koreanischen Künstlerin Kimsooja begeben. Sie sind über das weitläufige 3. Obergeschoss des Humboldt Forums verteilt, in den Räumen der japanischen, koreanischen, chinesischen und zum Teil sogar der ethnologischen Sammlung.