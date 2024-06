Gefeiertes Leonkoro Quartett Zugriff mit glühenden Zangen

Ein banges Sekundmotiv, feinstes Pianissimo am Rande der Unhörbarkeit: Zum Auftakt ihres Konzerts im Berliner Boulez Saal entfaltet das Leonkoro Quartett ein hauchdünnes Tongespinst. Caroline Shaws „Entr’acte“ von 2011 spielt mit Romantizismen, und die vier jungen Musiker machen von der Wischtechnik des Flageoletts oder der zersetzenden Wirkung des Pizzicato samt Glissando-Seufzern Gebrauch. Aparte, exterritoriale Musik, eine Ode an die Behutsamkeit, bis zum gezupften Cello am Ende, einem Solo, zart wie ein Lautenspiel.

Glotz nicht so romantisch: Leoš Janáčeks 1. Streichquartett „Die Kreuzer-Sonate“ (1923) bürsten die vier dann tüchtig gegen den Strich und radikalisieren dessen Dramatik, indem sie etwa die Phrasen-Enden eigens forcieren. Ein Zugriff mit glühenden Zangen, unter denen sie das Werk formen: Das Quart-Sekund-Thema wird aufgewühlt, Wut und Verzweiflung lodern rund um die Zweisamkeit von Violine und Cello. Die Mittelstimmen zerstören jeden Wohlklang mit harsch kratzenden Bögen, und die Tanzfiguren im Adagio bremsen sie mit Rubati gleich wieder aus.

Übertrieben? Der Komponist benannte das Werk wohl deshalb nach Tolstois Novelle, weil er in dem Seelendrama seine eigene Ehekrise und die Verzweiflung nach dem Tod zweier Kinder gespiegelt sah. Lauwarm ist da gar nichts, auch nicht der filigrane, verdämmernde Schluss, der noch einmal Shaws Gespinste heraufbeschwört.

Jugendliche Klanglust, feurige Vitalität und mitreißenden Offensivdrang hat die „Süddeutsche“ dem schon vielfach ausgezeichneten Leonkoro Quartett einmal bescheinigt. Zu Recht wird das junge Ensemble bereits zur Weltklasse der Streichquartette gezählt. Der Elan, die subkutan bebende Nervosität und der interpretatorische Eigensinn der vier haben es in sich, und das bei höchster Simultanität und ausgefeilter klanglicher wie dynamischer Raffinesse. Als musizierten sie seit Jahrzehnten zusammen.

Dabei liegt die Gründung des Quartetts gerade mal fünf Jahre zurück, und erst kürzlich haben die Brüder Jonathan und Lukas Schwarz (erste Geige, Cello) sowie Amelie Wallner (zweite Geige) und Mayu Konoe (Bratsche) ihren Kammermusik-Master in Lübeck absolviert. Im Februar gaben sie ihr umjubeltes Berlin-Debüt im Kammermusiksaal der Philharmonie.

Ihren Namen haben sie aus dem Esperanto, „Löwenherz“, nach Astrid Lindgrens Buch über zwei abenteuerlustige Brüder, noch über den Tod hinaus. Bloß keine Angst: Auch vor den Fieberkurven von Brahms 1. Streichquartett c-moll nach der Pause schrecken sie nicht zurück, betonen erneut die Kontraste, tragen im dritten Satz, der Romanze, das Herz auf Händen.

Nur dass die unerschöpfliche Detailfreude mitunter zur Kurzatmigkeit neigt, man sich auch mal längere Spannungsbögen wünschte – und dass Klänge in Ruhe aufblühen dürfen. Aber es macht nichts, mit jedem Takt beweisen die Leonkoros, wie viel Zukunftsmusik in der guten alten Gattung Streichquartett steckt. Auch in der Zugabe, Puccinis „Crisantemi“-Klagegesang, eine Etüde der Empfindsamkeit.

Am 11. Oktober spielen sie wieder in Berlin, in der Philharmonie, im Großen Saal. Nichts wie hin.