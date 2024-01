Geiger Augustin Hadelich im Berliner Konzerthaus Intime Geständnisse

Wie nah sie sich sind - in ihrem künstlerischen Ansatz, aber auch menschlich - wird vom ersten Takt an deutlich: Der Geiger Augustin Hadelich hat die Cellistin Marie-Elisabeth Hecker und den Pianisten Martin Helmchen ins Konzerthaus eingeladen, wo er aktuell „Artist in Residence“ ist. In der intimen Atmosphäre des kleines Saales vertiefen sich die drei in Kammermusikwerke aus vier Jahrhunderten. Und werden dafür vom Publikum jubelnd-johlend gefeiert.

Die Künstler In der Saison 2023/24 ist der Geiger Augustin Hadelich „Artist in Residence“ am Berliner Konzerthaus. Im März wird er mit dem Konzerthausorchester unter der Leitung von Ivan Fischer musizieren, im April mit den Berliner Barock Solisten und im Mai mit Chefdirigentin Joana Mallwitz und dem Konzerthausorchester. Außerdem ist er am 16.3. online zu Gast im Twitch-Kanal des Orchesters. Marie-Elisabeth Hecker und Martin Helmchen veranstalten vom 20. bis 27. Juli wieder das „Internationale Kammermusikfestival Fliessen“ im Spreewald.

Kenner und Fans haben sich versammelt, das kann man hören an diesem Montagabend. Nämlich daran, dass man nichts hört außer der Musik. Kein Husten, kein Rascheln, kein nervöses Herumgerutsche auf den Sitzen. Hecker, Helmchen und Hadelich danken dem Publikum für diese hingebungsvolle Konzentration mit einem ebensolchen Zusammenspiel.

Bei Haydns spätem G-Dur-Trio schreitet der Geiger voran, stolz, aufrecht, mit leuchtendem Ton. Beseelt zeichnet daneben die Cellistin jede Regung der Musik nach, lässt selbst die schlichteste Abwärtsbewegung am Ende einer melodischen Phrase zur zärtlichen Geste werden. Und der Pianist bleibt, ganz Kavalier, dezent im Hintergrund, schafft mit perlenden Läufen die passende, bukolische Kulisse für dieses geistreiche Gespräch.

Ernste, konfliktträchtige Themen werden dagegen in Zoltan Kodalys „Duo für Violine und Violoncello“ von 1914 verhandelt durchaus auch mal in expressionistisch-scharfkantiger Weise, bis sich im finalen Presto die Anspannung in flirrende Figuren auflöst, die beiden Instrumente sich umschwirren wie Libellen beim Paarungstanz.

Schumanns d-Moll Trio geht eine Miniatur von György Ligeti voran, als heutiges Präludium, aus dessen kaum spürbarem Atem die Interpreten sich dann umso rückhaltloser in die Strudel des romantischen Gefühlsüberschwangs stürzen. Der wortlose Gedankenaustausch wird dabei derart persönlich und privat, dass man sich als Zuhörer fast fühlt wie ein Lauscher an der Tür. Und dann umso dankbarer ist, hier akustisch dabei sein zu dürfen.