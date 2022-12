Gemälde von Tamina Amadyar Licht für Haut und Haare

Die ganz wenigen Pinselstriche. Die einfach weiß gelassenen Bereiche an den Bildrändern und da, wo im menschlichen Gesicht Mund und Augen sind. Die Augäpfel darauf nur als schwarze Punkte schnell noch hingetupft. Diese ganze scheinbar nachlässige Hingeworfenheit: Tamina Amadyar dürfte der prototypische Fall einer Künstlerin sein, vor deren Bilder Kunstbanausen sich stellen, um zu sagen: „Mein dreijähriger Enkel würde das aber besser hinbekommen.“ Sei es auch nur im, – das Ressentiment gleichwohl bedienenden –, Scherz.

Der einst aus Köln nach Berlin gekommene Galerist Guido W. Baudach ist selbstverständlich kein Banause. Die Hingeworfenheit der Bilder von Tamina Amadyar erkennt er als „malerische Ökonomie“, wie er auch das Talent der 1989 in Kabul geborenen, heute in Berlin lebenden deutschen Malerin sofort erkannt (und ihr mit seiner hauseigenen Stiftung ein Atelierstipendium spendiert) hat. Da war er auch nicht der erste. Da hatte sie ihr Studium als Meisterschülerin von Tal R an der Kunstakademie Düsseldorf bereits abgeschlossen.

Amadyar zeigt zum ersten Mal Porträts

Er ist nun allerdings der erste, der die in ihrem Werk völlig neuen, großformatigen Porträts zeigt, sechs an der Zahl. Die Auswahl wurde aus einem Quantum von etwa 15 von Amadyar überhaupt nur gemalten Porträts getroffen – auch das eine Form von malerischer Ökonomie.

Von einem weiß Baudach, dass die Künstlerin es nicht ausstellen will, weil sie sich nicht davon trennen will. Es käme dann immer irgendein Sammler, der genau und nur dieses eine unverkäufliche Bild unbedingt haben wolle. Also lieber gar nicht erst ausstellen. Was Baudach nicht weiß, sondern nur annimmt, ist, dass das Bild die Mutter der Künstlerin zeigt.

Menschen aus dem persönlichen Umfeld der Malerin

Die Titel dieser großen Porträts auf Leinwand sind Namen, Vornamen: „firoza“; „sohrab“; „shayma“; „bobai“; „zohra“; „maryam“. Sie alle sind Menschen aus Amadyars persönlichem Umfeld. Wer sie sind, welche Rolle sie in ihrem Leben spielen, erfährt man nicht, hat sie nicht einmal ihrem Galeristen preisgegeben. Sie könnten in Deutschland leben oder Familienmitglieder aus Afghanistan sein, das Tamina Amadyar in den 1990er Jahren als junges Mädchen mit ihren Eltern verlassen hat und in das sie nur einmal als junge Frau zurückgekehrt ist.

Sie alle haben schwarze Haare. Die malerische Ökonomie dieser ihrer ersten Porträts, Schulterstücke in Frontalansicht allesamt, bedeutet nicht, dass Amadyar sofort gewusst hätte, wie sie sie malen müsse. Wie sie das Wesentliche herausarbeiten könne, anstatt die Passbild-Vorlagen naturalistisch zu reproduzieren. Die Gesichter bestehen praktisch nur aus Haut und Haaren. Die Anzahl von rund 15 am Ende gemalten Bildern gibt keine Auskunft darüber, wie lange und intensiv sich die Künstlerin zuvor (haareraufend?) mit Haut und Haaren als entscheidender Fragestellung auseinandergesetzt hat. „Wie kriege ich Licht in die Haare?“ – die Frage hat sie am meisten beschäftigt.

Zur Ausstellung Tamina Amadyar: „setting the table“. Galerie Guido W. Baudach, Pohlstraße 67. Bis 23.12.

Die Lösung: schwarze Tusche, mit dem groben, großen Quastpinsel mehr oder weniger dicht aufgetragen. Bei blonden Menschen hätte diese Lösung nicht funktioniert. Aber die wollte Amadyar auch gar nicht malen. Es sei ihr wichtig gewesen, gerade solche Menschen zu porträtieren, die im Kontext einer Kunstausstellung sonst weniger repräsentiert seien, sagt Baudach – der zu ihrer auf die Fragestellung nach Haut und Haaren gefundenen Antwort, der Verwendung von Wasserfarbe (für die Haut) und Tusche, auch sagt, dadurch blieben die Bilder „offen“: „Mit Öl und Acryl wird alles dicht.“

Der Galerist spricht von „malerischer Ökonomie“

Von der Auseinandersetzung der Malerin mit verschiedenen malerischen Fragestellungen wie von ihrer afghanischen Herkunft erzählt auch der in seiner Farbigkeit auf verschiedene Rottöne beschränkte textile Haufen in der Mitte des größten der Ausstellungsräume.

Die Stoffe gehen auf frühere Versuche mit abstrakten Farbflächenmalereien zurück, die Amadyar für nicht gelungen befunden, aussortiert, zerschnitten und als eine Art Patchwork-Überwurf neu wieder zusammengefügt hat. In der Ausstellung bedecken die Stoffe einen hölzernen Unterbau bedeckt. Mit solchen Farbfeldmalerein ist Amadyar bekannt geworden, wurde schon mit Helen Frankenthaler und Mark Rothko verglichen.

Ihre Installation in der Galerie heißt „sandali“, wie der in Afghanistan in den Wintermonaten traditionell eingesetzte Heiztisch: Unter einem mit mehreren Decken belegten, niedrigen Tisch befindet sich ein Becken mit glühenden Kohlen, auf dass die ganze Familie sich daran wärmen, gemeinsam essen, trinken, miteinander plaudern kann. Tamina Amadyars vierte Einzelausstellung bei Guido W. Baudach heißt übrigens: „setting the table“.

