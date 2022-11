„George Grosz reist nach Sowjetrussland“ Vom Genossen zum Kritiker

Die kleinen Fische schwimmen im engen Goldfischglas brav in Reih und Glied. Auf ihren Schüppchen blitzt dutzendfach ein winziges Hammer- und Sichel-Logo. Sie haben sich allesamt einfangen lassen vom Sowjetreich und seiner Ideologie, der Kescher liegt noch obenauf. Mitgefangen, mitgehangen?

Als George Grosz in seiner großformatigen Zeichnung 1941 derart antikommunistisch Stellung bezog, lebte er selbst im US-amerikanischen Exil. Längst war der knapp vor Hitlers Machtergreifung aus Deutschland geflohene Künstler abgerückt von seiner einst rückhaltlosen, ungestümen Parteinahme für die radikale Linke. Hitler und Stalin, das sah er früh, waren Diktatoren vom gleichen Schlag.

Per Schiff ging es nach Murmansk

Wie sich der Künstler vom revolutionär eingestellten Genossen Grosz zum desillusionierten Kritiker der Verhältnisse wandelte, beleuchtet jetzt eine materialreich konzentrierte Schau im Kleinen Grosz Museum, das in einer vom Galeristen und Grosz-Liebhaber Juerg Judin umgebauten Tankstelle logiert. Judin hat seine einstige Privatvilla an den Verein „George Grosz in Berlin“ vermietet.

Grosz gehörte zu den KPD-Mitgliedern der ersten Stunde. Elke Linda Buchholz, Autorin

Anlass der Ausstellung: Vor genau 100 Jahren reiste der Berliner Dadaist Grosz ins Land der Sowjets.Seine Autobiografie „Ein kleines Ja und ein großes Nein“, 1955 erschienen, erzählt von Begegnungen, Erlebnissen, einer Audienz bei Lenin gar. Aber stimmt das alles, was Grosz im Rückblick berichtet? In der amerikanischen Erstausgabe verschwieg der Künstler seine Russlandreise. Während der beginnenden McCarthy-Ära waren kommunistische Eskapaden nicht opportun.

Grosz brach im August 1922 an der Seite des kommunistischen Schriftstellers Martin Andersen Nexö auf, um dessen geplantes Russlandbuch zu illustrieren. Über Oslo, Trondheim und Vardö ging es per Schiff nach Murmansk, dann weiter durch Karelien bis St. Petersburg, damals Petrograd, und Moskau. Dreieinhalb Monate dauerte die Tour. Nach der Begegnung mit dem kommunistischen Russland sei er aus der Partei ausgetreten, gab Grosz 1955 in New York zu Protokoll. Bis heute gilt die Russlandreise als Wendepunkt seiner Haltung zum Kommunismus.

Kurator Ralf Kemper wollte es genauer wissen. Finanziert durch die Stiftung „Willi Münzenbergs Erben“ tauchte der Historiker Christian Hufen 2021 in russische Archive ein, als dies vor dem Ukrainekrieg noch möglich war. Zeitdokumente, Fotos, Bücher sowie zahlreiche Originalwerke von Grosz und Zeitgenossen werfen jetzt Schlaglichter auf die Reise und betten sie ein in die politische Biographie des Künstlers.

Fäuste recken sich, Proletarier marschieren

Der Erste Weltkrieg hatte Grosz radikalisiert. 1919 gehörte er zu den KPD-Mitgliedern der ersten Stunde. Gegen Militarismus und Wilhelminismus half nur, so sahen es auch andere Künstler, die revolutionäre Linke. Im Berliner Club Dada sorgte Grosz für eine rapide, aggressive Politisierung. Auf seinen Grafiken geht es zur Sache. Fäuste recken sich, Proletarier marschieren. Als Willi Münzenberg eine internationale Solidaritätsaktion zugunsten der hungernden Sowjetunion gründet, ist Grosz dabei.

George Grosz’ Tuschezeichnung Revolution entstand 1925. Drei Jahre nach seiner Russlandreise. Hier spricht noch die Begeisterung für Hammer und Sichel aus ihm. © Foto: George Grosz © Estate of George Grosz, Princeton, N.J./VG Bild-Kunst, Bonn 2022

1922 trifft er pünktlich zum 5. Jahrestag der Oktoberrevolution in Petrograd ein: perfektes Timing! Aus aller Welt sind die führenden Köpfe der kommunistischen Bewegung angereist. Erst jetzt wiederentdeckte, originale Proletkino-Wochenschauaufnahmen, jüngst mit dem Handy im Archiv von Krasnogorsk abgefilmt, flimmern minutenlang über einen Bildschirm: Clara Zetkin steigt aus dem Zug, Trotzki tritt ans Rednerpult, gestikuliert. Nur für einen Moment taucht, im Filmstill eingefroren, auch Grosz mit Schiebermütze inmitten der Menge auf.

Tatsächlich war er als Zaungast auch auf dem IV. Weltkongress der Komintern zugegen. Beim Festbankett sieht man ihn an langer Tafel inmitten der Delegierten sitzen, ihm schräg gegenüber Walter Ulbricht. Nebenbei trifft Grosz den Revolutionskünstler Tatlin im Atelier, diskutiert im Zug mit Volkskommissar Lunatscharski, besucht Lenins Berater Karl Radek im Innersten des Kreml-Palasts. Die Prawda veröffentlicht eine Doppelseite mit Grosz-Motiven.

Doch eine Leerstelle bleibt: keine einzige Zeichnung von den Russlandreise hat sich erhalten. Ist es denkbar, dass Grosz unterwegs niemals den Bleistift zückte? Noch während der Anreise hatte er eifrig skizziert, und seien es belanglose norwegische Häuschen. Vielleicht schlummert noch irgendwo ein Konvolut.

Nach seiner Rückkehr kam es jedenfalls keineswegs zum abrupten Bruch mit den Kommunisten. Ausgewählte Arbeiten belegen es. Noch 1924 setzte Grosz den Klassenkampf propagandistisch schlagkräftig als Boxkampf in Szene: „Arbeiter, helft mit! Wählt Kommunisten!“ steht als Slogan darunter. Erst Ende der 1920er ging der Künstler auf Distanz, im Zuge der zunehmenden Stalinisierung. Auf seiner Skizze „Zeitideen“ von 1929 baumeln Hammer und Sichel als kraftlose Symbole an dünnen Fäden. Ihre Schlagkraft haben sie, jedenfalls für Grosz, verloren.

