Guillermo del Torro im MoMA Von Netflix ins Museum

Beim Schauen des neuen „Pinocchio“-Films von Guillermo del Torro kann man nicht anders, als sich zu fragen, wie sie das gemacht haben. So leichtfüßig schwebt der Holzjunge hinter Meister Geppetto hinterher, so ausdrucksstark sind die Gesichter.

Antworten liefert die neue Ausstellung „Crafting Pinocchio“ im Museum of Modern Art in New York (bis 15. April). Sie präsentiert Requisiten aus dem Film - von ungefähr 300 Pinocchio-Köpfen, die in Pizzakartons gelagert sind, bis zum kleinsten Tannenzapfen - und liefert Einblicke hinter die Kulissen von del Torros neuestem Geniestreich.

Guillermo del Torros „Pinocchio“ - aktuell auf Netflix - erzählt Carlo Collodis Geschichte der Holzpuppe und Meister Geppettos neu: düsterer und versetzt in die Zeit der Mussolini-Diktatur. In dieser Verfilmung sind alle Charaktere Puppen, nur dass Pinocchio aus Holz ist, genauer: aus Silikon in Holzoptik.

Mit viel Liebe zum Detail erweckt der Stopp-Motion-Film die Figuren zum Leben und fordert den jungen Pinocchio heraus, er selbst zu sein und sich nicht vom faschistischen Regime und anderen Verlockungen beeinflussen zu lassen.

Keine Kunstform hat mein Leben und meine Arbeit mehr beeinflusst als der Zeichentrickfilm. Guillermo del Torro, Regisseur

Anders als ein simples Making-off im Zusatzmaterial einer DVD gibt es in der Ausstellung keine Interviews mit Darsteller*innen, Synchronsprecher*innen oder gar dem Regisseur. Lediglich per Audioguide kann man del Torro über seine Liebe zu Pinocchio reden hören: „Keine Kunstform hat mein Leben und meine Arbeit mehr beeinflusst als der Zeichentrickfilm und keine einzige Figur in der Geschichte hat eine so tiefe persönliche Verbindung zu mir wie Pinocchio.“

Die Ausstellung im MoMA platziert den Regisseur dorthin, wo er die Gattung Animation sieht: in die Welt der Kunst. Die Ausstellung zeigt, wie viel Arbeit in die Archivrecherche, die Charakterentwicklung und die Herstellung von Puppen und Sets gesteckt wurde. Zwischen Januar 2020 und August 2022 arbeiteten täglich bis zu 38 Animationsteams daran, den Film zu realisieren.

Insgesamt umfasste die Crew 375 Menschen bei Shadow Machine in Portland (Oregon), Taller del Chucho in Guadalajara (Mexiko) und McKinnon & Saunders im britischen Altrincham, die dafür sorgten, dass Pinocchio wie ein echter Junge laufen und tanzen kann.

Die Ausstellung zeigt wie die Animateur*innen als Vorlagen schauspielern mussten, damit die Bewegungen der Figuren möglichst echt wirkten. In den Vitrinen lassen sich winzige Details wie Kleidersäume studieren und einzelne Kopfsteine der Straße bewundern. Auf dem heimischen Bildschirm, als als auf der Kinoleinwand, sind diese Details flüchtig, die Ausstellung lenkt gerade darauf den Fokus.

Trotzdem geht durch einen Besuch der Ausstellung „Crafting Pinocchio“ die Magie hinter der lebendigen Puppe nicht verloren, sondern steigert er eher die Faszination für den zweistündigen Film. Allein dass Pinocchio aus 57 Einzelteilen besteht und wie viele Dutzend Köpfchen aus dem 3D-Drucker benötigt werden, um Holz zum Leben zu erwecken, löst Bewunderung aus.

Die Präsentation ausgerechnet im MoMA ist auch als Kommentar zum Zusammenspiel von Pop- und Hochkultur zu verstehen, denn del Torro befindet sich damit unter einem Dach mit Gemälden von Claude Monet und Gustav Klimt. Netflix kann also trotz seiner Schnelllebigkeit Kunst sein.

Damit eröffnet sich die alte Frage „Was ist Kunst?“ und auch „Was gehört ins Museum?“ noch einmal neu. Bisher stand für Buch- und Comicverfilmungen Disneyland offen, doch del Torro im MoMA hebt Animation auf eine neue Stufe.

