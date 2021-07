Half Waif: Mythopoetics (Anti)

Nandi Rose Plunkett alias Half Waif hat Kate Bush gehört, ihr Klavier gestimmt und mithilfe sparsamer Beats eine Forschungsreise in die Abgründe der menschlichen Existenz unternommen, an deren Ende sie all den Schmerz in Kraft und Schönheit umwandelt. Erhaben. Torsten Groß, Moderator

Vince Staples: Vince Staples (Universal)

Auf smarte Weise zerlegt Vince Staples den Zeitgeist des Konsum-getriebenen Streaming-Zeitalters und den Blick des weißen Amerikas auf seine schwarzen Rapstars. Die Sprache, die er dafür findet, ist wieder so gehässig wie scharfsinnig. Staples fordert sein Publikum heraus. Annett Scheffel, Süddeutsche Zeitung

The Goon Sax: Mirror II (Matador)

Drei Freund:innen mit recht unterschiedlichen musikalischen Ideen und stimmlichen Fähigkeiten bilden die australische Band The Goon Sax. Schief und krumm, dabei aber sehr süß zimmern sie sich bunten Indiepop zusammen. Jenni Zylka, Kulturjournalistin

Charlotte Day Wilson: Alpha (Stone Woman Music)

Ihre hypnotische Hymne „Work“ wabert seit Jahren durch Playlisten und Soundtracks. Auf ihrem Debütalbum baut die kanadische R’n’B-Sängerin mit der samtenen Stimme weiter an ihren entschleunigten Klangsphären. Beinahe möchte man beim Hören durch fallendes Herbstlaub stapfen. Hannes Soltau, Tagesspiegel