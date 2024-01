Harding und Tamestit bei den Philharmonikern Die Kunst sich zusammenzuraufen

Anton Bruckner wurde nie fertig mit seiner Vierten. Er korrigierte, plagte sich, schrieb um, schrieb neu, und an diesem Abend der Berliner Philharmoniker (mit der zweiten Fassung von 1878/80) versteht man erneut, warum. Denn die Es-Dur-Symphonie, die „Romantische“, spannt sich über eine Stunde lang zwischen derart gegensätzlichen Polen, dass der Bogen entweder zu zerreißen droht oder man riskiert, das Unversöhnliche der kollidierenden Welten zu unterspielen.

Hier die Sphärenklänge schwirrender Geigen, driftender Harmonik oder bang pochender Pizzicati, vor allem die unerhört feinsinnigen, vom Jenseits kündenden Horn-Soli (Riesenapplaus für Stefan Dohr). Dort die ekstatischen Klangmassierungen, Akkordcluster und orgelbrausenden Fortissimi, die den versprengten Einzelstimmen den Garaus machen. Wie Daniel Harding zum Antagonismus des Duftigen und Wuchtigen in der Vierten steht, lässt sich bei aller Intensität seiner Crescendi und Accelerandi nicht recht ergründen,

Der Chef des Schwedischen Radio-Symphonieorchesters gastiert regelmäßig bei den Philharmonikern. Man versteht sich bestens, was schon an der Spielfreude der Konzertmeister Daishin Kashimoto und Noah Bendix-Balgley deutlich zu sehen ist. Ständig stecken sie im Eifer des Gefechts die Köpfe zusammen. Dennoch fragt man sich, warum Harding es bei den Brucknerschen Triolen immer ein wenig zu eilig hat oder Emmanuel Pahuds Flöte die Jenseits-Anmutungen von Horn und Klarinette eher ungerührt pariert. Was die Spannung regelmäßig mindert.

Die verstörenden Kriechströme, das untergründig Depressive etwa im Finale sind weniger Hardings Sache als das unerbittlich Obsessive der Symphonie, das mal rasende, mal fast depressive Auf-der-Stelle-Stehen. Die schier ewig sich verströmende Bratschen-Kantilene im Andante entschädigt dafür: Was für eine Ruhe mitten im Dauersturm.

Das Konzert Das Claudio Abbado gewidmete Programm mit Jörg Widmanns Viola Concerte von 2015 und Bruckners 4. Symphonie Es-Dur (Fassung von 1878/80) ist noch zwei Mal zu hören, am Freitag, den 19. Januar um 20 Uhr, und am Samstag, den 20. Januar um 19 Uhr.

Und was für eine Heiterkeit in der ersten Konzerthälfte! Ganz schön verwegen, Bruckners Vierter ausgerechnet Jörg Widmanns Viola Concerto von 2015 voranzustellen, jenes in enger Zusammenarbeit mit dem Uraufführungs-Solisten Antoine Tamestit entstandene, selbstironisch musiktheatrale 30-Minuten-Stück. Tamestit, auch deshalb die Werkwahl, spielte in jungen Jahren mit Claudio Abbado, Harding war als 20-Jähriger Assistent des damaligen Chefdirigenten der Philharmoniker. Der Abend ist Abbado gewidmet, zu dessen zehntem Todestag an diesem Samstag.

Das Bratschenkonzert fängt schon damit an, dass der hinter der Celesta aufkreuzende Solist dem Maestro am Pult die Show stiehlt und seine Bratsche zunächst wie ein Perkussionsinstrument traktiert. Über sieben Stationen vagabundiert Antoine Tamestit zwischen den Orchestermusikern herum, agitiert sie mit Getrommel, Bogenstichen und -strichen (als er den Bogen endlich auf dem Podium findet und triumphierend wie einen Degen hochhält). Er animiert sie zu Glissando- und Flageolett-Experimenten, lässt sich von der Tuba zu Tode erschrecken und sucht wiederholt das Zwiegespräch mit der Bassflöte.

Ein Störenfried mitten im apart instrumentierten Ensemble, mit vierfach besetztem Holz (aber ohne Oboen), zwei Harfen und acht Kontrabässen, deren Phalanx sich Tamestit mutig entgegenstellt. In den Spielanweisungen finden sich gar Sätze wie „Spieler schaut sich jäh erschrocken zur fremden Schallquelle um“ oder „diesmal aber viel genervter“. Eine gewitzte Performance, auch über die Kunst sich zusammenzuraufen. Und ein comic relief, der gut tut in diesen von erbitterten Streitigkeiten geprägten Tagen.