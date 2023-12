Helene Fischer im Fernsehen Helene Superstar

Kann man sagen, dass Ostern und Weihnachten zusammenfallen. Jedenfalls für die Fans von Helene Fischer. Erst gibt es das aus ihrer Sicht TV-Comeback des Jahres: Nach dreijähriger Pause zeigt das ZDF am ersten Weihnachtstag ab 20.15 Uhr wieder eine Ausgabe der „Helene Fischer Show“. Das Publikum, verspricht der Sender, könne sich auf eine abwechslungsreiche Mischung aus Musik, Artistik und außergewöhnlichen Choreografien freuen.

Überraschende Duette?

Gäste der dreistündigen Show sind unter anderem Peter Maffay, die US-Band Gossip, Popsängerin Nena, ESC-Gewinnerin Loreen, Dave Stewart mit Vanessa Amorosi sowie die schottische Kult-Band Simple Minds. Für Überraschungen dürften die angekündigten Duette sorgen. Fischers gemeinsamer Auftritt mit Rapperin Shirin David in der letzten „Wetten, dass..?“-Sendung hat bereits einen vielversprechenden Vorgeschmack gegeben.

Im neuen Jahr mischt auch das Erste beim Zirkus um die Sängerin mit. Wie der Mitteldeutsche Rundfunk mitteilte, strahlt das Erste am 27. Januar einen „exklusiven Mitschnitt - ungekürzt“ aus: „Helene Fischer: Rausch Live - Die Arena-Tour“, heißt er.

„Der preisgekrönte Filmemacher Paul Dugdale fängt die emotionalen Momente und Highlights der Show so gekonnt ein, dass dieser Konzertfilm alles bisher Dagewesene übertrifft und damit neue Maßstäbe setzt“, so der MDR. Übrigens hatte das ZDF nicht von Beginn an ein Abo auf Helene Fischer: 2011 und 2012 hatte noch das Erste „Die Helene Fischer-Show“ zu Weihnachten übertragen.

Kann man sagen: Ein Leben ohne Helene Fischer ist möglich, aber wie sinnlos ist es zugleich.