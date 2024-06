Herbert Grönemeyer in der Waldbühne Drei Stunden Sekundenglück

Vielleicht dieser Moment: Zum ersten Mal an diesem Abend turnt Herbert Grönemeyer nicht mit überschwänglichen Schritten und sich zuweilen überschlagender Stimme über die Bühne, sondern sitzt in sein Lied versunken und dabei hellwach am Klavier, ein Saxofon gibt der Dämmerung einen klaren Klang, und er singt, ach was, alle hier in der Waldbühne singen zusammen: Halt mich, bis ich schlafen kann. So beginnt sie zu leuchten, diese Berliner Sommernacht.

Vielleicht dieser Moment: Schwarz-Weiß-Bilder der Bergwerke und der Schlafbunker von Bochum flimmern über die Leinwand, während bis in die letzte Reihe von Deutschlands schönsten Amphitheater hinauf die Menschen klatschen und tanzen zur Hymne des Ruhrpotts, die in ihrer Bodenständigkeit Berlin schön nahe kommt und an diesem Sonnabendabend auch der koddrigen Hauptstadt ans Herz geht.