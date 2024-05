Hingabe und Ritual Starpianist Grigory Sokolov spielt in der Philharmonie

Lange schon ist sie ausverkauft, die alljährliche Berlin-Station von Grigory Sokolov in der Philharmonie. Dennoch stehen Menschen an der Kasse an, denn es können bereits Karten für 2025 erstanden werden. Dann wird sich die treue Fangemeinde des russischen Pianisten am 2. Mai wieder im Scharoun-Bau versammeln, obwohl sie noch gar nicht weiß, was gespielt werden wird.

Immer erst kurz vor Beginn seiner Tournee gibt Sokolov bekannt, für welches Programm er sich entschieden hat. Dass es tiefgründig wird, darauf kann man sich verlassen. Schließlich widmet er sich den ausgewählten Partituren eine ganze Saison lang, bei rund 70 Konzerten von Belluno bis Zürich.

Sokolovs Arbeitshaltung macht ihn zu einem singulären Künstler, zu einem sanften Fels in der Brandung des Klassikbetriebs. Niemand schenkt der Musik, die er spielt, mehr Zeit und Aufmerksamkeit. Wertschätzung ist zu einem vielbeschäftigten Begriff geworden, Sokolov verkörpert sie mit seiner ritualisierten Hingabe, bei gedämpftem Licht und einem Zugaben-Teil, der stets sechs Stücke umfasst.

Unmittelbar gegenwärtiger Bach

Am stärksten trifft einen seine Kunst an diesem Abend bei den eröffnenden vier Bach-Duetten BWV 802-805. Die schwer zu fassende Freiheit zweier Hände, der Reichtum an Farben, die singende Klarheit – all dies ist ohne jeden Anlauf unmittelbar gegenwärtig, und die ohnehin schon andächtige Stille im Publikum wird noch etwas tiefer.

Chopins Mazurken als philosophische Minuten-Dramen

Sokolovs Barockinterpretationen sind ebenso artifiziell wie anmutig, jedes Bruchstück einer Verzierung kann sich seiner ganzen Zuwendung gewiss sein. Das führt in Bachs Partita Nr. 2 c-moll nach einem emotional zupackenden Auftakt auch zu Passagen mit leicht gestelztem Tonfall.

Bei Chopins Mazurken nach der Pause räumt Sokolov alle tradierten Weichzeichner beiseite und entdeckt philosophische Minuten-Dramen, die zu vielem taugen, bloß nicht zur Ablenkung. Zu Schumanns „Waldszenen“ führt danach kein gerader Weg, zumal Sokolov es vorzieht, interpretatorisch keine Schneisen vorzuschlagen. So funkelt einsam heraus, was in kosmische Regionen strebt, wie der „Vogel als Prophet“.

Der Saal ist erfüllt von Jubel, und Sokolov macht sich ohne ein äußeres Zeichen der Regung an den letzten Teil seines Rituals, die sechs Zugaben. Er schaut noch mal bei Chopin vorbei, bei Skrjabin und Purcell. Es ist eine Saison der kurzen Stücke, die sich diesmal nicht zu einer dritten Konzerthalbzeit fügen wollen, sondern Anhang bleiben.

Mit zarter Dringlichkeit steuert der Abend nach zweieinhalb Stunden auf den Bach-Busoni-Choral „Ich ruf zu Dir, Herr Jesu Christ“ zu. Selbst ein Handymitschnitt im Netz löst noch Rührung aus. War es das größte aller Sokolov-Konzerte? Das andächtigste war es gewiss.