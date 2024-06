House-DJ Alinka Von Neukölln aus der ukrainischen Heimat helfen

Alinka fühle sich heute nervös, sagt sie am Rande der Tanzfläche des Kyjiwer Clubs ∄, von Locals „K41“ genannt. In einer Stunde legt sie auf, als Headlinerin. Aber für die gestandenen House-DJ, ein Dauergast in einigen der renommiertesten Clubs der Welt, ist das nicht irgendein Auftritt. „Dieser Club bedeutet mir die Welt“, sagt die 43-Jährige. „Er ist magisch, meine Utopie.“

Es ist unschwer zu sehen, warum. Das halbnackte Publikum im Garten des Clubs lässt sich von den Sirenen des Luftalarms, die nur Stunden vor Partybeginn an diesem Samstag im Mai durch die ukrainische Hauptstadt heulten, wenig beeindrucken. Für die Gäste ist der Club ein queerer Schutzraum, ein Ort des Eskapismus und zugleich ein deutliches Zeichen gegen die russische Kriegstreiberei. Mit dem Erlös des Eintritts kauft der Club Drohnen, Fahrzeuge und Schutzausrüstung, die an Bataillone an der Front geliefert werden. Hier fühlt sich Alinka zu Hause.

Alena Ratner, so heißt DJ Alinka mit bürgerlichem Namen, wird 1980 in Kyjiw geboren. Als sie acht ist, flieht ihre jüdische Familie aus der Sowjetunion nach Chicago, der Geburtsstadt von House. „Es ist schwer, in Chicago aufzuwachsen und sich nicht in House-Musik zu verlieben“, sagt sie eine Woche nach der Party in ihrem Studio in Berlin-Neukölln, das auch als Schlafzimmer dient. An den Wänden sind reihenweise Synthesizer gestapelt, auf einem Leuchtkästchen daneben steht „Jack My Body“ – der Titel einer House-Hymne aus dem Jahr 1987.

Als Teenager in Chicago nimmt Alinka Mixtapes mit Songs von Percolator oder DJ Funk im Radio auf, als Studentin besucht sie ihre ersten Raves, verbringt nahezu jedes Wochenende im Club. Es dauert nicht lange, bevor sie selbst aufzulegen beginnt. „DJs wie Derrick Carter und Paul Johnson waren meine Vorbilder“, sagt sie. „Aber Chicago ist eine Stadt mit endlosem Talent. Man muss sich an einen hohen Standard halten, um sich Respekt zu verdienen. Und wenn man im Club einmal patzt, vergisst das Publikum das nicht.“

Nächster Auftritt von Alinka Am Samstag, 15.6., findet ab 23.59 Uhr wieder eine Berghain-Klubnacht statt. Alinka legt als Headliner in der Panoramabar auf. Außerdem stehen dort Iron Curtis, Monty Luke, Oracy, Soundstream, Stacey Hotwaxx Hale und Virginia hinter den Decks. Auf dem Berghain-Floor sind unter anderem Boris, Isabel Soto, Leeon und Philippa Pacho angekündigt.

Also übt Alinka intensiv, und zwar stundenlang täglich. Schon mit 21 wird sie Residentin bei einer Partyreihe in der renommierten Smartbar, als Opener. Doch Ende der Nullerjahre, kurz vor ihrem 30. Geburtstag, habe sie sich ausgebrannt gefühlt, erzählt sie. Es folgt eine dreijährige Pause.

Die Liebe für House-Musik lässt sie aber nicht los. Ab 2012 produziert sie erste Tracks mit dem Sänger Sean J. Wright, mit dem sie die Partyreihe und das Label Twirl gründet. Inzwischen hat Alinka mehr als 100 Singles und Remixes veröffentlicht, zuletzt auf den Labels Rekids und Crosstown Rebels. „Ich mache nur Tracks, die ich selbst spielen will und zu denen ich tanzen will“, erzählt sie. „Musik, zu der man die Augen schließen und einfach tanzen kann, die ein Gefühl von Freiheit erzeugt.“ Ein Rezept, mit dem sie immer mehr Fans gewinnt – auch groß Namen wie die Britin Moxie und die Südkoreanerin Peggy Gou.

DJ Alinka in ihrem Heimstudio in Berlin-Neukölln. © Nicholas Potter

Ein Wendepunkt für Alinka ist der Umzug nach Berlin 2015. Schon ein Jahr später ist sie ein regelmäßiger Gast hinter dem Pult der Panoramabar im Berghain, wo sie am 15. Juni wieder spielen wird. „Ich war zunächst zögerlich, nach Berlin zu ziehen“, erinnert sie sich. Die Fluchterfahrung als Kind habe sie nachhaltig geprägt, ein zweiter Neuanfang sei alles andere als selbstverständlich gewesen. „Aber schnell fand ich in Berlin die Community, nach der ich immer gesucht habe.“

Aber vor allem der erste Auftritt im Kyjiwer Club K41 Ende 2019 wird zum entscheidenden Moment. Der Besuch in der Ukraine ist Alinkas erster in 31 Jahren. „Ich hatte schon immer das Gefühl, dass ein Teil von mir fehlt“, sagt sie. Mit der Clubcommunity dort wird sie fündig. „Wir ticken sehr ähnlich.“ Sofort war ihr klar, dass K41 einer der besten Clubs der Welt werden könnte.

Doch mit der russischen Invasion 2022 liegt die Kyjiwer Clubszene zunächst brach, die Ukraine kämpft ums Überleben. Von Berlin aus will Alinka ihr Heimatland unterstützen. Sie macht bei zwei Benefizaktionen der Onlinesender „Refuge Worldwide“ und „Radio 80000“ mit, die Tausende Euro für die Ukraine spenden. Im Februar 2023 spielt sie mit Âme, Marcel Dettmann und anderen auf dem Dach des Urban-Krankenhauses in Kreuzberg – eine Soliparty, um Geld für Stromgeneratoren für ukrainische Krankenhäuser zu sammeln, nachdem Russland wiederholt das Stromnetz angegriffen hatte.

Treibende Grooves treffen auf Italo-Disco-Klassiker

Die zwei Jahre seit der russischen Großinvasion seien für Alinka psychisch nicht leicht gewesen, erklärt sie. Hinzu kam innerhalb kurzer Zeit der Tod einiger Freundinnen und Freunde sowie ihrer Großmutter und Katze. „Mein Umgang damit, war viel Zeit zu Hause im Studio zu verbringen“, sagt sie. „Ich habe einige meiner glücklichsten Tracks überhaupt produziert, zu einer Zeit, in der ich eigentlich am deprimiertesten war.“

Seit September 2023 spielt Alinka wieder regelmäßig im K41 in Kyjiw, dem Club, der sie verzaubert hat. Sie versuche, dort alle drei Monate zu spielen, ihre Gage spende sie in der Regel an den Club, der sie an Einheiten an der Front weitergibt. Wichtig sei ihr, die Szene vor Ort zu unterstützen. Die Veranstaltung Anfang Mai ist seitdem ihre fünfte.

Als Alinka an diesem Samstag hinter die Plattenspieler tritt, ist es Abenddämmerung. Von ihrer Nervosität keine Spur mehr, sondern nur von tiefer Konzentration, als sie mit einer Zigarette zwischen den Fingern einen Track mühelos in den nächsten mischt. Treibende Grooves weichen Italo-Disco-Klassikern, bevor sie mit Haddaways „What Is Love“ endet. Die euphorische Menge klatscht und jubelt. Für sie ist das offensichtlich so viel mehr als nur eine Party.