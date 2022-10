Human Rights Film Festival Auszeichnung für Nobelpreisträgerin Schirin Ebadi

Das Human Rights Film Festival in Berlin will die iranische Friedensnobelpreisträgerin Schirin Ebadi auszeichnen. Sie soll den Ehrenpreis für Demokratie und Freiheit bekommen - stellvertretend für „die zahllosen tapferen und mutigen Frauen, die im Iran auf die Straße gehen und für Freiheit und Gerechtigkeit kämpfen“, teilten die Organisatoren am Donnerstag mit. Die im Exil lebende Ebadi soll zur Preisverleihung an diesem Freitag zugeschaltet werden. Sie hatte nach der Islamischen Revolution 1979 ihr Richteramt aufgeben müssen. Als Anwältin verteidigte sie dann unter anderem Dissidenten. 2003 erhielt sie den Friedensnobelpreis. Das Human Rights Film Festival wird von den Organisationen Aktion gegen den Hunger, Save the Children und Greenpeace ausgerichtet. (dpa)

Zur Startseite