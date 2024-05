Ich finde kein Vergnügen hier Iván Fischer dirigiert Glass und Bach

Musik, so sagt man, sei die universellste aller Sprachen, prädestiniert dafür, Grenzen zu überwinden. Welche Voraussetzungen dafür nötig sind, damit beschäftigt sich Iván Fischer immer wieder intensiv, und oft gelangt er dabei zu überraschenden Konzertkonstellationen.

Diesmal hat der Ehrendirigent des Konzerthausorchesters Musik von Philip Glass und Johann Sebastian Bach zusammengespannt, Passion und Kantate, Hindu-Mystik mit minimal music und protestantischen Gottesdienst mit barockem Kontrapunkt. Eine Vielfalt an Stilen und Glaubensbekenntnissen, die für einen Abend aufgehen will in dem allumfassenden Kommunikationsversprechen der Musik.

Das Konzerthausorchester schwingt sich auf diese Herausforderung mit dem kurzen Ensemblestück „Facades“ ein, mit dem Glass Anfang der 80er Jahre seine repetitive Kompositionstechnik in größtmöglicher Zugänglichkeit präsentieren wollte. Das engmaschige Streichernetz und die darüber gespannten Saxophonbögen nähern sich einem meditativen Leuchten an, ohne es jedoch erreichen zu können.

Dafür kommt nach nicht einmal zehn Minuten schon die radikale Wende: In kleiner Orchesterbesetzung lässt Fischer die Bach-Kantate „Herr, gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht“ anstimmen – und plötzlich scheint alles in Frage gestellt.

Gesucht: ein Chor, der alles kann

Die Suche nach einem Chor, der sowohl Bach als auch Glass singen kann, hat zum Chorwerk Ruhr geführt, das bei Bach allerdings ein gutes Stück hinter dem zurückbleibt, was in der verwöhnten Hauptstadt als gesicherte Basis gelten darf. Die Solisten wirken verunsichert, das Orchester, mit dem Fischer gerne Bach zur Eröffnung der gemeinsamen Probenarbeit angestimmt hat, sucht nach einem Ausdruck.

Es geht um viel Unfrohes in dieser Kantate, um Gewissensnöte, Zittern und Wanken. Doch nicht einmal am Ende gewinnt der auskomponierte Trost die Oberhand, sondern das schneidende Tenor-Lamento behält das letzte Wort: „Ich finde kein Vergnügen hier / bei dieser eitlen Welt und irdischen Sachen.“

Durchaus klamm also geht es nach der Pause in Glass‘ „The Passion of Ramakrishna“. Das 2006 uraufgeführte Werk für Chor, Solisten und vollen Orchesterapparat inklusive Triangel kreist um den Tod des hinduistischen Mystikers Sri Ramakrishna und ist zugleich eine Hymne auf die Mutter-Gottheit Kali.

Das Chorwerk Ruhr arbeitet sich hier sachkundig durch die Silbenberge, Iván Fischer versucht mit ordentlich Druck auf das ostinate Bassfundament doch noch die Öffnung des Himmels zu erzwingen. Was sich stattdessen offenbart: Ob Bach oder Glass – zu einer verbindenden Sprache wird Musik nur dann, wenn es gelingt, sie zum Leben zu erwecken.