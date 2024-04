Tagesspiegel Plus Im Melting Pot der Nationalklischees : Katharina Volckmers Roman „Hallo, mein Name ist Jimmie, was kann ich für Sie tun?“

Wohlfeile Gags in Fließbandtaktung: Die in London lebende Autorin Katharina Volckmer erzählt in ihrem zweiten Roman aus dem Leben eines Callcenter-Mitarbeiters.