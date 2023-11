Interview mit den neuen Chefs der Sophiensaele „Menschen fair zu behandeln, kostet Geld“

Andrea Niederbuchner, Jens Hillje, Sie haben Ihren Start an den Sophiensaelen unter das Motto „Trust the Process“ gestellt. Um welches Vertrauen geht es da genau?

Jens Hillje: Um ein Vertrauen in künstlerische Prozesse, das in der Notwendigkeit begründet liegt, künstlerisches Arbeiten gegen andere Formen von Arbeit und andere Formen von Kommunikation zu verteidigen. Es geht um einen Anspruch und eine Praxis von mehr Ambiguität, Ambivalenz, Widersprüchlichkeit. All das, was sich Politik und Journalismus nicht erlauben dürfen, können wir uns in der Kunst erlauben – und das müssen wir verteidigen. Was mir ebenfalls wichtig ist: Wir beziehen das Motto auch auf unsere eigene Arbeit als künstlerische Leitung. Es ist ein Prozess…