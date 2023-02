Jahrestag der russischen Invasion Geschichte einer Hochzeit und eines Krieges

Es ist ein schöner sonniger Morgen, 8.30 Uhr. Der Zeitplan des Stromversorgers besagt, dass die Straßen der Gruppe I heute von 5 Uhr bis 9 Uhr Strom haben. 9 Uhr bis 13 Uhr – kein Strom. Ich habe eine halbe Stunde, um meine Haare zu waschen und sie zu föhnen.

Es ist erst 9.05 Uhr (der Strom ist noch da!). Ich öffne die Nachrichten auf meinem Mobiltelefon und stelle fest, dass die Lage meiner Wohnung nicht so toll ist. Sie ist zu weit weg vom Lwiwer Rathaus mit seinen Lautsprechern, die den Gebäuden aus dem 19. Jahrhundert ankündigen, wenn russische Raketen auf sie zukommen.

Ich bürste mir die Haare („Eine Rakete dringt aus Richtung Belgorod in den Luftraum von Sumy ein!“) und schminke mich („Saporischschja, sofort in den Luftschutzkeller!“), nehme meine Tasche mit dem Reisepass und der Geldbörse („Rakete in Richtung Uman!“), trinke meinen Morgenkaffee („Die Rakete hat ihren Kurs geändert, sie kommt aus dem Südwesten auf Kiew zu, es wird laut sein!“) und setze mich auf den Badezimmerboden („Lwiw, eine Rakete dringt aus dem Südosten in deinen Raum ein!“), und warte.

Die Hochzeit findet in sechs Stunden statt. Als Trauzeugin nehme ich nach der Entwarnung mein Kleid und meine Schuhe, Schmerzmittel und andere nützliche Dinge für die Hochzeit und mache mich auf den Weg, um der Braut an ihrem großen Tag zu helfen.

Der Vortag

Zhenia hat geschrieben, dass sie nicht zur Hochzeit kommen wird. Eigentlich wollte sie kommen, aber sie ist Sanitäterin bei den Hospitallers, einem Freiwilligen-Sanitätsbataillon, und in der ukrainischen Armee erwarten alle einen neuen großen Angriff, Feiertage sind deshalb gestrichen. Also... 29 Gäste.

„Angriff“ ist das Wort des Tages. Oder eher für ein paar Tage. Die russische Propagandamaschine schreit ihre Lieblingssprüche jetzt doppelt so laut - man werde Kiew in drei Tagen einnehmen, man werden die Ukraine entnazifizieren, London und Berlin wegen der Waffen bombardieren, die der Ukraine geliefert wurden. Die russische Kriegsmaschinerie schickt Tausende und Abertausende von Soldaten und Bomben, um ein paar Meter ukrainischen Bodens zu erobern.

„Was machen wir, wenn es Luftalarm gibt?“, frage ich die Braut. „So einen richtigen. Mit Raketen und ... allem“. Sie denkt ein paar Sekunden nach und sagt dann das Logischste: Dass wir in den nahegelegenen Bombenkeller gehen. Wir nehmen ein paar Flaschen Champagner mit. Ach ja, und einen Bluetooth-Lautsprecher dürfen wir auch nicht vergessen...

Bald ist der erste Jahrestag der russischen Invasion und das neunte Jahr des russisch-ukrainischen Krieges.

Zwei Tage zuvor

Ich sitze mit Galia in dem Lwiwer Café, das am meisten einem Kiewer Café ähnelt, und spreche nicht über Bakhmut. Bis zu einem bestimmten Moment. Galia ist auf Urlaub in Lwiw. Zehn Tage. Letzte Woche hat die Armee solche Dinge noch genehmigt. „Ich stelle mir gerne vor, dass ich irgendwann, wenn ein Typ versucht, mir etwas zu mansplainen, sage: „Halt die Klappe, ich habe in Bakhmut für dich gekämpft!“, lacht Galia.

Ich erinnere mich sehr gut an Bakhmut, als es noch... nun ja, stand. Eine der schönsten Städte des ukrainischen Ostens. Rosengärten. Champagnerfabrik. Vor ein paar Jahren.

Galia war vor wenigen Wochen als Sanitäterin für die Armee in Bakhmut. Sie ist jung, erst 27. Aber sie hält sich für eine erwachsene Frau („Ich bin ja schon einmal geschieden!“). In einem friedlicheren Leben, schrieb Galia einen witzigen Artikel über eine geschlechtsspezifische bürokratische Hölle, in der Mädchen ihr Recht, als Frauen bezeichnet zu werden, erkämpfen müssen.

Und als ich genug Willenskraft aufbringe, um nach der Stadt zu fragen, sagt sie, dass sie von der russischen Armee größtenteils zerstört ist. Alles werde täglich bombardiert, und das Krankenhaus sei das Hauptziel. Es ist der schrecklichste Ort, den sie je gesehen hat. Vielleicht müssen sie und ihre Mitstreiterinnen bald dorthin zurückkehren.

Die Hochzeit

Die allgemeine Meinung über Hochzeiten in Kriegszeiten besagt: Es ist viel besser, sich um Kleider, Schleier, Blumen und passende Schuhe zu kümmern, als um Raketen. Die meiste Zeit. "Findest du, dass das Kleid ein bisschen zu festlich ist?" Wir hatten dieses Gespräch natürlich schon. Das Kleid ist schön. Die Braut ist schön. Der Bräutigam ist auch schön. Sie haben jedes Recht, so schön zu sein, wie sie wollen, und so glücklich, wie sie wollen, und kein einziger Russe hat etwas dagegen zu sagen - weder mit Worten noch mit Raketen.

Die von mir vorbereitete Playlist (Künstlername: DJ No Requests) besteht im Wesentlichen aus einem Mashup von ukrainischem Pop und Hip-Hop, anatolischem Rock, Klezmer und Shakira. Das Mädchen neben mir ist die erste, die tanzt. Ihre Eltern sind in Berdyansk, einer Stadt, die derzeit von der russischen Armee besetzt ist.

Die Frau zu meiner Linken tanzt nicht, aber sie wippt mit der Musik mit. Sie ist eine der besten ukrainischen Psychologinnen. Sie hat ihr Haus in Mariupol am ersten Tag der Invasion verlassen - ihr Verlobter hat darauf bestanden. Er ist Offizier des Asow-Regiments und noch in russischer Gefangenschaft.

Anastasiia Kosodii ist eine ukrainische Theaterautorin, die derzeit in Berlin lebt und kürzlich zu Besuch in der Ukraine war.

