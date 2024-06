Jakob Noltes Roman „Die Frau mit den vier Armen“ Das Archiv der traurigen Männer

Bei einem Atomendlager oder Tesla-Werk reden alle darüber, doch welche Standortfaktoren eine Stadt zum Austragungsort eines Romans prädestinieren, darüber macht man sich selten Gedanken. Vor allem, wenn es um Hannover geht. Von der Stadt an der Ihme wissen dabei die wenigsten, dass sie an der Ihme liegt. Oder dass die Ihme ein Flüsschen ist, das in der niedersächsischen Landeshauptstadt in die etwas ernstzunehmendere Leine sickert. Ein Niedersachse könnte sowas wissen.