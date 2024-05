„Jeder Satz ein Treffer“ Nikita Buldyrski mit dem Alfred-Kerr-Darstellerpreis ausgezeichnet

Mit dem Alfred-Kerr-Darstellerpreis wird jedes Jahr zum Ende des Theatertreffens eine junge Schauspielerin oder ein junger Schauspieler für eine besondere Leistung geehrt. Die Auszeichnung ist mit 5000 Euro dotiert, sie wird von der Alfred-Kerr-Stiftung in Erinnerung an den großen Berliner Theaterkritiker verliehen und vom Tagesspiegel unterstützt. Jurorin in diesem Jahr war die Schauspielerin Ursina Lardi. Sie ist Ensemble-Mitglied an der Schaubühne seit 2012, arbeitet regelmäßig mit Regisseur und Autor Thorsten Lensing und ist in zahlreichen Film- und Fernsehfilmen zu sehen.