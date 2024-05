Jubiläumsausstellung im Dogenpalast von Venedig Marco Polos sagenhafte Reise um die Welt

Zwei Meter im Durchmesser misst die kreisrunde Weltkarte, die der venezianische Mönch Fra Mauro in den Jahren bis 1459 auf Pergamentblätter zeichnete. Das Prachtstück wird in der Staatsbibliothek Venedigs verwahrt, und obwohl es von dort nur zwei Minuten hinüber zum Dogenpalast sind, konnte sie, weil zu empfindlich, nicht für die Ausstellung „Die Welten des Marco Polo“ ausgeliehen werden. So muss ein Faksimile aushelfen – unverzichtbar aber, denn die Karte verzeichnet Landschaften und Städte Asiens, die einzig durch die sagenhafte Reise Marco Polos überliefert waren. Die aber lag schon über einhundert Jahre zurück.

Der Reisebericht Marco Polos, dessen 700. Todestag Anlass der jetzigen Ausstellung ist, prägte die Weltsicht des Westens bis zu den Entdeckerfahrten um 1500. Die aber gingen übers Meer, während Marco Polo von 1271 bis 1295 überwiegend zu Lande unterwegs war und dabei alle Kulturen und Religionen zwischen Mittelmeer und China kennenlernte. Unsterblich wurde er mit seinem Reisebericht, den er unter dem Titel „Die Aufteilung der Welt“ wenige Jahre nach seiner Rückkehr abfasste, als er in Genua im Gefängnis saß, nachdem er als Flottenkommandant in einer Seeschlacht der verfeindeten Handelsrepubliken in Gefangenschaft geraten war.

150 Handschriften überlieferten Marco Polos Reise.

Man hat ihm nicht geglaubt und angeblich noch auf dem Sterbebett gedrängt, seinen vermeintlichen Lügen abzuschwören. Zu unglaublich war, was er aus Weltgegenden berichtete, die damals außerhalb des Vorstellungsvermögens lagen. Aber er war tatsächlich dort. Die Forschung hat seinen Reiseweg in großen Teilen rekonstruiert, und auf dieser Grundlage ist die Ausstellung im Dogenpalast aufgebaut. Sie zeichnet die Route anhand von Objekten nach, die den von Marco Polo gesehenen Ländern und Kulturen entstammen.

Es ist ein veritables ethnografisches Museum auf Zeit, das auf diese Weise im Appartamento del Doge, den Wohnräumen des Dogen, zustande gekommen ist. Die Liste der Leihgeber ist so eindrucksvoll wie Marcos Reise selbst, und nicht zuletzt die Staatlichen Museen Berlin haben Kostbarkeiten beigesteuert. Vieles ist im wörtlichen Sinne einmalig, da gibt es keine zweiten Stücke; denn wo irgend möglich, sollten es Objekte sein, die Marco Polo tatsächlich hätte sehen können. Das ist für die so ungemein turbulente Zeit des späten 13. Jahrhunderts kaum zu realisieren.

Marco Polo entstammte einer Familie von Händlern; schon Vater und Onkel waren im Fernhandel bis an die Wolga tätig. Sie waren es auch, die den 17-jährigen Marco mitnahmen und mit ihm die ganze Reise über zusammenblieben. In zahlreichen, den überschaubaren Räumen der Dogenwohnung angepassten Kapiteln macht die Ausstellung mit den Handelsbeziehungen Venedigs vertraut, den sich allmählich verbreiternden Kenntnissen der Welt, dann in vier Hauptkapiteln mit der Reise der drei Polos.

Die Ausstellung „Die Welten des Marco Polo. Die Reise eines venezianischen Kaufmanns aus dem 13. Jahrhundert" anlässlich seines 700. Todestages im Dogenpalast in Venedig läuft bis 29. September 2024.

Das betrifft zunächst Kleinasien und Armenien, dann die weiten Ländereien zwischen Osmanenreich, Persien und Zentralasien, ferner China – wo Marco Polo zum Provinzpräfekten aufstieg und jahrelang das riesige Land bereiste – und schließlich für die wiederum äußert beschwerliche Rückreise über Indien. Und natürlich darf im Nachgang die Rezeption von Marco Polos in gut 150 (!) Handschriften überlieferten und erstmals 1477 in Nürnberg gedrucktem Reisebericht nicht fehlen.

Ein Problem der Verifizierung von Marco Polos immer wieder angezweifeltem Bericht sind die unterschiedlichen Namensgebungen. Niemand am Hofe des Kublai Khan, der damals über ein China in noch weit größeren Ausmaßen als den heutigen herrschte, nannte Marco so. Und auch die Städte änderten ihre Namen; manche sind ganz verschwunden.

Von den Bauten, deren Pracht der „edle Ritter und Landfahrer“ – so die deutsche Übersetzung von 1477 – rühmt, ist nahezu nichts erhalten. Unter den Objekten sind es am ehesten die Münzen, die schon Marco Polo in der Hand hat halten können. In Tempeln und Moscheen wird er kostbare Manuskripte oder Weihgefäße gesehen haben, in Indien den Reichtum buddhistischer und hinduistischer Skulpturen. All das ist in allererster Qualität im Dogenpalast zu bestaunen.

Was aber den ethisch-moralischen Wert von Marco Polos Reisebericht ausmacht, ist die Unvoreingenommenheit, mit der er den fremden Kulturen begegnete. Nichts stand ihm als Vergleich zur Verfügung, alles Neue musste er verstehen lernen und sich darin zurechtfinden. Die Handelsware, welche die Polos nach Hause mitzubringen hofften, wurde ihnen unterwegs abgenommen. Dass sie nach 24 Jahren Venedig wiedersahen, war wohl das größte Wunder ihrer Reise. Sie ist das frühe Beispiel einer Weltzugewandtheit, die neben vielem anderen auch die Museumssammlungen ermöglicht hat, aus denen die Kuratoren der jetzigen Ausstellung schöpfen.