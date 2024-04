Junge Kunst beim Gallery Weekend Angharad Williams’ persönlicher Blick auf Berlin

In der Straße in Alt-Treptow, in der sich das Atelier der Künstlerin Angharad Williams befindet, steht Wohnhaus an Wohnhaus. Nach einem dieser Gebäude bricht die Reihe plötzlich ab. Bleiben ein Holztor und viel freie Sicht gen Himmel. Als ob jemand mit einem riesigen Kuchenmesser einen Schnitt gemacht hätte. Ende Gelände.