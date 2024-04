„Kalter weißer Mann“ im Renaissance-Theater Wokeness-Alarm an der Urne

Zum Thema Gender-Sternchen hat der Comedian Felix Lobrecht mal sinngemäß gesagt: Super, endlich sind auch Stars wie ich mitgemeint. Eine beneidenswert entspannte Haltung also. Allerdings sind nicht viele Menschen Stars und entsprechend noch weniger entspannt, wenn es um die Frage geht, wie geschlechtergerechte Sprache geht. Da stehen sich die Innen-Verteidiger(innen) und die Gegner, die am liebsten mit Mistforke und Duden bewaffnet auf die Barrikaden gehen möchten, bis heute ziemlich unversöhnlich gegenüber.

Die Autoren Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob, deren Clash der Grillkulturen „Extrawurst“ vor ein paar Jahren am Renaissance-Theater Premiere gefeiert hat, sehen in dieser Fehde vor allem das komische Potenzial. Ihr Stück „Kalter weißer Mann“ – das jetzt an der Knesebeckstraße wiederum Theaterleiter Guntbert Warns inszeniert – spielt auf einer Trauerfeier mit spürbaren Loriot-Vibes.

Geheuchelte Trauer

Gernot Steinfels, Gründervater des Unterhosen -Mittelständlers „Feinwäsche Steinfels“, ist im Alter von 94 Jahren verstorben. Sein designierter und ambitionierter Nachfolger Horst Bohne (Markus Gertken) hat Kirche und Pfarrer gebucht, einen Kranz besorgt und eine ziemlich gruselige Rede vorbereitet, die das Leben mit einer Schifffahrt inklusive finalem Ankerwerfen vergleicht.

Die geheuchelte Trauer über dem Tod des offenbar nicht ganz so angenehmen Firmen-Patriarchen könnte also glatt über die Bühne gehen – stünde auf der Schleife des Kranzes nicht: „In tiefer Trauer – Die Mitarbeiter“.

Das Stück Kalter weißer Mann, eine Komödie von Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob, Regie: Guntbert Warns.



Nächste Vorstellungen im Im Renaissance Theater: 30.4., 1. und 2.5., 22.-31.5., 19.30 Uhr (sonntags 18 Uhr).

Wieso nicht „Mitarbeiterinnen“, oder: „Mitarbeiter*innen“? Das fragt sich zuerst Alina Bergreiter (Alexandra Finder), „Head of new development“ bei Steinfels – und nebenbei Konkurrentin von Bohne um den Geschäftsführer-, respektive Geschäftsführerinnen-Posten.

Flankenschutz erhält sie vom gefühlsbetonten Social Media-Beauftragten Kevin Packert (Johannes Deckenbach), der schon den Shitstorm über den Feinwäsche-Laden hereinbrechen sieht. Und von der Praktikantin und Influencerin Kim Olkowski (Leonie Krieg), die auch den Trauerspruch beargwöhnt: „Nur Arbeit war dein Leben. Treu und fleißig deine Hand. Ruhe hat dir Gott gegeben. Rasten hast du nicht gekannt.“ Klingt nach „toxischer Work-Life-Balance“, findet sie.

Imogen Kogge spielt die gute Firmenseele

Nur die Sekretärin und gute Seele der Firma Rieke Schneider (Imogen Kogge) ist das generische Femininum einigermaßen schnuppe, nur bei „Sekretär“ fühlt sie sich nicht angesprochen, das sei schließlich ein Möbelstück.

Der Nachfolger des Filmenpatriarchen, Horst Bohne (Markus Gerten) hat die Trauerfeier organisiert. © Ann-Marie Schwanke / Siegersbusch

Im Setting einer Kirche mit prominent platzierter Urne auf dem Altar (Bühne: Manfred Gruber) stürzt sich ein zunehmend enervierter Herr Bohne in den Kampf gegen die aufwallende Wokeness. Weder will er von „zugewiesenem Geschlecht“ hören, noch sich als „Cis-Mann“ labeln lassen. Und „Tanzende“ statt „Tänzer“ zu sagen, fällt ihm schon gar nicht ein, weil: „Partizip Präsens Aktiv“!

Damit seien schließlich nur Menschen gemeint, die gerade in diesem Moment tanzen. Man merkt schon: da läuft eine Trauerfeier gewaltig aus dem Ruder, was nicht zuletzt den Pfarrer Koch (Felix von Manteuffel) derart verstimmt, dass er sich zu einem unchristlichen Zornesausbruch hinreißen lässt: „Das ist ein Haus Gottes, verdammt!“. Interessant, was sich durch das Zölibat alles anstaut, findet Praktikantin Kim.

Guntbert Warns inszeniert diese kurzweilige Sternchen-Farce mit einem hervorragend auf schnelle Wortwechsel und Sinn fürs Absurde eingespielten Ensemble – und folgt sehr vergnüglich der Eskalationslogik des Stücks.

Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob sind zwar manchmal zu sehr bemüht, wirklich jeden Debattenaspekt mit zu verwitzeln. Aber immerhin sehen sie zu, dass dabei keine Seite argumentativ bevorteilt wird. Fast beiläufig fällt die zentrale Frage, aus dem Munde von Sekretärin Schneider: „Wieso sind hier eigentlich alle so sicher, dass sie recht haben?“.