Karl-Markus Gauß und seine Poetik des Schlenderns Mann ohne Gleichgewicht

Das „Schiff aus Stein“, das dem neuen Buch des österreichischen Schriftstellers Karl-Markus Gauß den Titel gibt, ist eine der unzähligen Bauruinen, wie sie vielerorts in Albanien mitten in der Landschaft stehen. Gauß, dem unermüdlichen Reisenden nach den entlegensten Randzonen Mittelosteuropas und des Balkans, erscheint das Schiff inmitten der Sommerglut wie eine Fata Morgana, zumal der nahe Ort Roskovec fern vom Meeresufer im Landesinneren liegt.

Zum Buch Karl-Markus Gauß: Schiff aus Stein. Orte und Träume. Paul Zsolnay Verlag, Wien 2024, 143 S., 23 €. © Zsolnay

Nachforschungen ergaben, dass es sich bei dem steinernen „Geisterschiff“ um das monumentale Denkmal für eines jener Flüchtlingsbarken handelt, die in den 1990er Jahren von der Hafenstadt Flora aus die Adria in Richtung Brindisi oder Bari überquerten, ohne anzukommen. Bei dem schlimmsten Unglück, ausgelöst von den aggressiven Abwehrmanövern der italienischen Küstenwacht, kamen 1997 nahezu hundert Menschen ums Leben, die zuvor vergeblich die weiße Flagge gehisst, weiße Tücher geschwenkt und die Kinder in die Höhe gehalten hatten.

Unter den Toten waren drei Brüder aus einer Familie, deren Angehörige zum Gedenken jenes bizarre Schiff aus Stein erbauten: Ein Hotel hätte es werden sollen, wenn sich die Familie nicht bald selbst in alle Winde verstreut hätte.

Von Orten und Träumen

Von Orten und Träumen, meist unterwegs, berichtet das schmale Buch in Form kurzer Erzählungen, Miniaturen und Reflexionen, insgesamt etwa einem halben Hundert an der Zahl. Nicht aber handelt es sich um verstreute Notate, sondern vielmehr um das kunstvoll gewirkte Resultat einer sorgfältig und präzise durchdachten Komposition von enormer sprachlicher Verdichtung und bestechender Musikalität – gleich einer Perlenkette, deren Glieder, wenn auch von unterschiedlicher Größe und Farbe, eins zum anderen passen.

Wie durch unsichtbare Handreichungen fügen sich Orte zu Orte, Traumerzählungen zu Traumerzählungen, Lektüren zu Lektüren, Gesichter zu Gesichtern. Die Schauplätze sind Orte, an denen die unterschiedlichsten Menschen und Bedürfnisse, Erlebnisse und Erinnerungen zusammenfinden und die Geschicke aus Vergangenheit und Gegenwart sich kreuzen oder einander überlagern: Bahnhöfe, Hotels, Wirtshäuser, Straßencafés, Märkte und nicht zuletzt Friedhöfe, die der Reisende an keinem Ort aufzusuchen unterlässt.

Dieses hochmusikalisch rhythmisierte, kleine sprachliche Wunderwerk von Buch haben sich der 1954 in Salzburg als Flüchtlingskind donauschwäbischer Eltern geborene Autor und sein soeben hundertjährig gewordener Wiener Stammverlag Zsolnay zum beiderseitigen Geschenk gemacht. Durchwirkt ist es von Motiven der Vergänglichkeit, des Glücks und der Vergegenwärtigung dessen, was vom Verschwinden bedroht ist, und sei es auch nur das große österreichische „Y“ mit seinen beiden Schenkeln in der Luft, die in gegenüberliegende Himmelsrichtungen weisen – nennen wir sie einfach „Ost“ und „West“, die freilich auch schon in der vojvodinischen Landschaft der eigenen Abkunft, der multikulturellen und vielsprachigen „Batschka“ zusammengefunden hatten.

Mancherorts gleicht Gauß seinem großen Vorgänger Joseph Roth, nicht nur ob dessen altösterreichischer Anmut und Tenue, sondern auch in der von zarter Melancholie gespeisten Sympathie für alles Verlorene und Verschwindende. Am nächsten kommt Roths galizischem Erzählkosmos die mit „Ein Zug aus Lodomerien“ – dem beinahe mythischen Namen des Galizien benachbarten, heute ukrainischen Landstrichs – betitelte kleine Erzählung vom Stationsvorsteher des Bahnhofs Ljubljana, alias Laibach, der wie der Reisende selbst auf die Ankunft des verspäteten Zugs von Belgrad nach Wien wartet: „Als sich aus der Ebene, in der sich die Gleise in die Ewigkeit verloren, ein Zug näherte, lenkte der Stationsvorsteher meinen Blick dorthin, und als der Express langsam einfuhr und er seine Uniformjacke über dem Bauch schloss, nickte er mir zum Abschied zu, er wusste, dass er, dessen amtlicher Zuständigkeitsbereich das Unermessliche war, in mir einen hatte, der ihn verstand.“

Von Sigfried Giedion stammt der Satz „Auch in einem Kaffeelöffel spiegelt sich die Sonne“. Bei Gauß entspricht diesem Wissen die Aufnahmebereitschaft für alles Abseitige, Abweichende, Krumme, am Wegesrand Liegende, ja sogar für die heimliche „Schönheit hässlicher Städte“, in deren Wahrnehmung, mehr als anderswo, der Zufall das Sagen hat.

Hinzu kommt als einhergehender Bewegungsmodus ein wie zielloses Umherschweifen desjenigen, der von sich sagt, er sei weder Wanderer noch Flaneur, sondern „ein Geher und Schauer, also ist das Schlendern mein Metier“. Der „Poetik des Besonderen“ eingedenk, reiht Gauß sich ein in die Reihen der „Orientierungslosen“, die sich „leichter in den Vierteln mit den krummen Gassen“ zurechtfinden, als dort, „wo die Straßen geometrisch exakt angeordnet sind“. Verstärkt wird die vorhandene Orientierungsschwäche durch den „leicht schwankenden, aber trittsicheren Gang“ eines Mannes, der sich, nicht frei von Koketterie, zu seinen erworbenen Schwindelgefühlen bekennt: „Hier geht er, der Mann ohne Gleichgewicht“.

Hauptsache, er geht, denn wie der Philosoph Schelling bemerkte, ist Gehen nichts anderes als „beständig verhindertes Fallen“. Doch gelegentlich ziehen wir wie Lord Byrons Child Harold auf der Pilgerfahrt namens Leben „stolpernd über Erinnerung dahin“. An diesem Dienstag begeht Karl-Markus Gauß, mutmaßlich auf dem Salzburger Mönchsberg, seinen 70. Geburtstag. Wir gratulieren aufs Herzlichste, bevor es wieder weiter geht.