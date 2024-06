Keta, Krawall und feministische Attitüde Die Berliner Rapperin Ikkimel feiert die Frechheit

Ikkimel tritt am frühen Nachmittag in die Alt-Berliner Bierstuben in Tempelhof und strahlt. „Wie issed“, fragt sie in Dialekt passend zu ihrem Alter Ego – einer Verbindung aus ikke und ihrem Spitznamen Mel – und begrüßt die Frau an der Bar mit einer festen Umarmung.