KI im Journalismus Roboterreporter trifft Bürgermeisterin

Kürzlich gab es einen Aufschrei in der KI-Forschungsszene: Eine Gruppe junger Wissenschaftler des „Center for AI Safety“ in San Francisco forderte die Politik auf, sofortige Maßnahmen gegen generative KI zu ergreifen, um deren wachsenden Einfluss einzudämmen. Eine in der Fachzeitschrift „Patterns“ veröffentlichte Übersichtsstudie hat ergeben, dass KI eine „Meisterin der Täuschung“ sei. Ihre Manipulationsmöglichkeiten hätten sich quasi verselbstständigt. Sie stellten ein Sicherheitsrisiko dar, etwa in Betrugsfällen oder Manipulation bei den anstehenden US-Wahlen. Gerade für den Journalismus und die Medien wird generative KI folgerichtig eine ganz reale Gefahr darstellen.