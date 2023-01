Neun Nominierungen „Im Westen nichts Neues“ auf Oscar-Kurs

Über die Faszination Hollywoods für deutsches Geschichts- und Kriegskino ist schon viel geschrieben worden. Die neun Oscar-Nominierungen für Edward Bergers Westfront-Epos „Im Westen nichts Neues“, die die Academy of Motion Picture Arts and Sciences am Dienstag in Los Angeles verkündete, stehen in einer langen Tradition. Damit ist die Netflix-Produktion sogar noch erfolgreicher als vor exakt vierzig Jahren Wolfgang Petersens „Das Boot“, der sechs Mal nominiert war. Im „Westen nichts Neues“ erhielt gleich zwei Nominierungen als bester Film (international und für den Hauptpreis, als erster deutscher Film überhaupt), dazu für das beste adaptierte Drehbuch (Edward Berger, Lesley Paterson), Kamera (James Friend), Produktionsdesign, Sound, visuelle Effekte und Musik (Hauschka).

