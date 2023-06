Kirchenersatz für Atheisten Shakespeares Playhouse im Norden Englands

Wer Shakespeares Bühne betritt, wird vom Duft englischen Eichenholzes umfangen. Es riecht in diesem Cockpit-Theater wie in einer Sägemühle. Die mächtigen Holzbalken wurden wie vor Hunderten von Jahren ohne Nägel zusammengefügt. Hier werden aber nicht Möbel-, sondern Theaterstücke gezimmert. „Demnächst erwartet Sie hier auf dieser Bühne Macbeth“, sagt Richard Wilkie-Riley, der durch das Shakespeare North Playhouse führt. Er deutet auf die Kerzenleuchter, die – derzeit noch direkt unter die Decke hochgezogen – auf ihren Bühneneinsatz warten: „Die Aufführung kann sogar wie zu Shakespeares Zeiten bei echtem Kerzenlicht stattfinden.“ Anders als der Nachbau in London hat dieses Rundtheater kein offenes Dach und ist folglich nicht so sehr Wind und Wetter ausgesetzt.