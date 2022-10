Klaus Doldingers Memoiren Jazz war seine Befreiung

Die Freiheit kam aus dem Westen, mit Panzern und Soldaten. An den Moment, in dem der Jazz in sein Leben trat, kann sich Klaus Doldinger noch genau erinnern. Es war im Mai 1945 im oberbayrischen Städtchen Schrobenhausen, wo der Achtjährige mit Mutter und Bruder bei einem Onkel untergekommen war.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden