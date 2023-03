Klimaneutrales Berlin 2030 300 Kulturschaffende rufen zum „Ja“ beim Volksentscheid auf

Rund 300 Kulturschaffende haben einen Offenen Brief mit dem Titel „Klimaschutz ist auch Kulturschutz“ veröffentlichten. Sie rufen dazu auf, beim Volksentscheid zum Klimaschutzgesetz an diesem Wochenende mit „Ja“ zu stimmen.

Initiatorin ist unter anderem das Theater Morgenstern im Rathaus Friedenau, die Gruppe inszeniert seit 1994 Theater für ein junges Publikum, wobei unter anderem gesellschaftlich relevante und philosophische Themen im Fokus stehen. „Die Welt, in der wir leben, ist Startpunkt, Rohstoff und Umfeld unserer Arbeit; und diese Welt ist in größter Gefahr“, schreiben die Theatermacher:innen in dem Aufruf.

„Wir verlangen hiermit, als Bürger*innen und als Künstler*innen, den Hebel für schnelle Klimaneutralität umzulegen. Jetzt! Weil es bald zu spät für alles ist. Noch haben wir aber die Chance, eine positive Entwicklung anzustoßen: gerecht, lebenswert, ernsthaft nachhaltig.“ Zu den Unterzeichnenden gehören Schauspielerinnen, Moderatoren, Filmemacher, Musikerinnen. (Tsp)

