Kolumne „Mehrwert“, Folge 27 Gegen das Lagerdenken

Hier eine heiße Sonne, dort ein langer, eleganter Dolch. Hier Gerüche (Eukalyptusbäume, Schießpulver), dort Fußball. Deutschland, sagt die Schriftstellerin Sarah Blau ganz unverblümt, ist die Shoa und Israel die hebräische Bibel mit weiblichen Heldinnen.

Nachzulesen ist all das im Interviewband „Woran denkst Du, wenn Du an Israel denkst? Woran denkst Du, wenn Du an Deutschland denkst?“, den die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus herausgebracht hat (224 S., kostenlos bestellbar unter www.kiga-berlin.org).

Gestartet wurde das Buchprojekt bereits 2017, nach den positiven Erfahrungen einer Israel-Reise mit Kreuzberger Jugendlichen, die sich antisemitisch geäußert hatten. Auch bei Erwachsenen ist der Blickwechsel à la „Ich sehe was, was du nicht siehst“ bekanntlich ein probates Mittel gegen Ressentiments. Erst recht seit der „emotionalen Polarisierung“ durch den 7. Oktober, wie der Antisemitismus-Experte Meron Mendel im Vorwort schreibt.

In letzter Zeit war es wirklich nicht einfach, und trotzdem ist es mein Zuhause. Der Pianist Igor Levit über Deutschland

35 Menschen des öffentlichen Lebens aus Deutschland und Israel geben Antwort, darunter die Dramatikerin Yael Ronen, der Pianist Igor Levit, Berlins Kultursenator Joe Chialo, der inzwischen verstorbene Friedensaktivist Uri Avnery, der Mentalist Uri Geller, Günter Wallraff oder Katrin Göring-Eckardt. Keine Experten für Deutsch-Israelisches, sie mussten nur beide Länder persönlich kennen. Einige haben ihre Statements nach dem Hamas-Terror vom 7. Oktober ergänzt.

„In letzter Zeit war es wirklich nicht einfach, und trotzdem ist es mein Zuhause“, sagt Igor Levit zu Deutschland. Der Theatermacher Noam Brusilovsky denkt bei Israel an die zwei Schlangen im Flughafen Tel Aviv (mit einer privilegierten für Nicht-Araber wie ihn) und bei Deutschland an die Gardinen vor den Fenstern.

Der Rapper Ben Salomo erzählt von der hierzulande überwiegenden Meins-Deins-Mentalität. Joe Chialo erinnert positiv an die Willkommenskultur 2015. Und ihm kommt in den Sinn, wie er beim Israelbesuch mit den Eltern gleichaltrige junge Männer im Restaurant in Tel Aviv sah, die ihre MPs in der Ecke abstellten. Und die Menschenrechtsaktivistin Lizzie Doron erzählt vom Schnitzel mit Kraut, das die Mutter in Israel heimlich zubereitete. Ein Deutscher hatte die Jüdin gerettet.

35 mal 2 Antworten, dazu 70 assoziative Fotos: Das Buch versteht sich als Patchwork von Zuschreibungen, Irritationen, sich verwischenden Stereotypen und persönlichen Reminiszenzen. Das Ergebnis ist ein Bild voller Ambivalenzen. Identität wird als Komplex verstanden, im doppelten Wortsinn. Einfach zu Hause fühlt sich niemand, weder hier noch dort.

Laut Meinungsumfragen, heißt es im Intro, driftet die gegenseitige Wahrnehmung immer weiter auseinander: Israelis (von denen 40 Prozent Deutschland besucht haben) sehen Deutsche positiver, das Israel-Bild der Deutschen (nur sieben Prozent waren schon mal dort) verschlechtert sich. Die Herausgeberinnen Alexandra Nocke und Teresa Schäfer sind dabei so ehrlich, ein Manko ihres Projekts zu benennen. Mit zwei Ausnahmen wollte kein arabischer Israeli, keine Palästinenserin, kein Deutscher mit muslimischer Herkunftsgeschichte mitmachen.

Hier verläuft offenbar die Grenze auch für die, die gegen Ausgrenzung angehen. Es kann gar nicht genug Projekte geben, die an den Grenzzäunen rütteln.

Christiane Peitz schreibt in dieser Kolumne regelmäßig über Diskriminierung und Menschenrechte.