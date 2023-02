Komische Oper Berlin Das ist so eine Sache mit der Rache

Wie groß lässt sich Kleinkunst machen? Vor fünf Jahren haben Christoph Marti und Tobias Bonn von den Geschwistern Pfistern mit ihrem Stammregisseur Stefan Huber in Winterthur ihre Version der Johann-Strauß-Operette „Die Fledermaus“ herausgebracht, im dortigen Casinotheater, dessen Zuschauerraum 350 Plätze bietet.

Barrie Kosky, damals Intendant der Komischen Oper, fuhr in die Schweiz, war begeistert und entschloss sich, dieses Spezialspektakel nach Berlin zu holen – getreu dem Motto des Prinzen Orlowsky aus dem Stück: Ich lade gern mir Gäste ein.

Die Show „Die Rache der Fledermaus“ ist eine liebevolle Parodie auf die berühmte Operette von Johann Strauß. Regie: Stefan Huber, Choreografie: Danny Costello, musikalische Leitung: Kai Tietje. Das Gastspiel einer Produktion aus dem schweizerischen Winterthur ist an der Komischen Oper noch am 12., 17., 19. und 20. Februar sowie 3. März zu sehen.

Sechs Mal zeigen die Pfisters „Die Rache der Fledermaus“ jetzt an der Behrenstraße – und wirken mit ihrem minimalen Bühnenarrangement ein wenig verloren im weiten Rund der dreifach größeren Komischen Oper. Ein paar Stühle aus diversen Epochen, dazu ebenso buntgemixte Kostüme von der rüschigen Entstehungszeit der Operette 1874 über die Goldenen Zwanziger bis hin zum Seventies-Discostil, mehr wird nicht aufgeboten. Dazu statt Chor und Orchester eine fünfköpfige Combo.

Die Ouvertüre wird gesungen

Los geht es allerdings hochvirtuos: Denn die Ouvertüre wird von den Darsteller:innen übernommen. Sie singen sämtliche Instrumentalstimmen, und zwar auf einen neu geschriebenen Text, der die gesamte Vorgeschichte erzählt. Einst hat der neureiche Gabriel von Eisenstein seinem Freund Doktor Falke einen miesen Streich gespielt, als er ihn nach einer durchzechten Faschingsnacht am Stadtrand zum Rauschausschlafen ablegte. Tags darauf musst er im Fledermauskostüm nach Hause laufen, zum Gaudium der Passanten.

Der Gedemütigte will sich rächen und lockt Eisenstein auf ein Fest im Hause Orlowsky - just an dem Abend, an dem der eigentlich eine achttägige Arreststrafe wegen Beamtenbeleidigung antreten soll. Die Story ist grotesk verwickelt und ebenso skurril-wildwuchernd präsentiert sich jetzt auch das musikalische Arrangement, das Kai Tietje für seine Heurigen-Kapelle entwickelt hat.

Heiße Rhythmen

Mal klezmert es, dann wird Tango getanzt, es gibt jede Menge südamerikanische Rhythmen und auch Jazziges. Tietje selbst, drei Musikerinnen und ein Musiker, bedienen zusammen 30 Instrumente. Ob der Sound aus den Lautsprecherboxen absichtlich schepperig klingt, lässt sich im Laufe der zweieinhalb Aufführungsstunden nicht recht ergründen. Vielleicht sind auch nur die Tontechniker überfordert.

So fröhlich, frech und frei die Produktion mit den unsterblichen Johann Strauß-Melodien umspringt, so texttreu geht es im Szenischen zu. Die Geschichte wird wie gewohnt erzählt, nichts ist dekonstruiert oder umgedichtet. Allein Stefan Kurt darf als Gefängnisdirektor Frosch Aktuelles extemporieren - aber auch das entspricht ja der Stücktradition.

Liebe liegt in der Luft

Mit großer Liebe begegnen die Singschauspieler dem Operettenklassiker, hier wird nicht auf das Genre herabgeschaut, wie in deutschen Akademikerkreisen üblich. Im Gegenteil: Die „Fledermaus“ erscheint als Pioniertat, als Gründungsmythos all dessen, was sich seitdem im Bereich des unterhaltenden Musiktheaters entwickelt hat, vom Musical über Kabarett und Comedy bis hin zur polystilistischen Kleinkunst-Revue, wie die Geschwister Pfister sie pflegen.

Nicht über das Stück machen sie sich lustig, nur über sich selbst: Christoph Marti ist als Rosalinde ganz Diva, reizt das Posen-Repertoire klassischer Bühnengöttinnen genüsslich aus – und legt als unechte Ungarin eine „Klänge der Heimat“-Arie hin, die selbst Zarah Leander neidisch gemacht hätte.

Tobias Bonn glitscht peteralexandergleich durch die Partie des Eisenstein, Franz Frickel gibt den jovialen Gefängnisdirektor, Max Gertsch fädelt als Dr. Falke nonchalant die Boulevardtheater-Tragödie ein. Und Alen Hodzovic sieht im cremefarbenen Schlaghosen-Anzug nicht nur aus wie der Schlagersänger Jürgen Marcus, sondern klingt auch so.

Grandios aasig ist Nini Stadelmann als österreichische Ida, Gabriela Ryffel föhnt die Adele zur Broadway-Soubrette hoch, rasant ruckelt Stephanie Dietrichs Prinz Orlowsky durch die Stimmregister. Ob einem die - vom Choreografen Danny Costello mächtig befeuerte - Turboquirligkeit nun gefällt oder nicht, mit der alle Akteure hier über die Szene jagen, bleibt am Ende eine Frage des persönlichen Geschmacks.

