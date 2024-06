Krake Festival im About Blank Inklusives Feiern muss keine Utopie sein

In wenigen Minuten ist es so weit. Werner Soyeaux, glatzköpfig, wache Augen, dunkle Kleidung, sitzt im Garten des About Blank, einem Szeneclub unweit des Berliner Ostkreuzes. Gleich beginnt sein Gig auf dem Krake Festival. Einer von dreien. Denn Werner tritt an diesem Wochenende mit der Hip-Hop-Gruppe Gubnstreet Boys auf, mit der Technoband Wellenbrecher und als DJ unter dem Namen Bläck Dävil.