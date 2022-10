Krieg in der Ukraine Warum bin ich nicht da?

Später werden wir einander oft diese Frage stellen: Wie hast du vom Krieg erfahren? Die Menschen werden aufgeteilt sein in diejenigen, die es aus den Morgennachrichten und einer SMS erfuhren, wie ich in Berlin – und diejenigen, die vom Lärm aufgewacht sind, in deren Städten Raketen fielen, wie meine Freunde in der Ukraine. Am 24. Februar machte ich die Augen auf und sah viele Textnachrichten. Eine lautete: Anna, das war’s, das ist das Ende. всё, конец. Obwohl es tatsächlich erst der Anfang war.

