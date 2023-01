Lesungen und mehr an elf Orten Sechste „Lesenacht an der M8“

Am 21. Januar laden verschiedene Kulturorte wieder zur „Lesenacht an der M8“ ein. Ab sofort gibt es Karten für Lesungen, Kabarett und Co. ab 18.30 an Orten entlang der Straßenbahnlinie M8. Mit dabei sind unter anderem das Papiertheater am Oppermann, das Kulturhochhaus und die Bibliothek „Mark Twain“.

Zur ersten „Lesenacht an der M8“ hatten Kulturschaffende und Literaturfreund:innen 2017 eingeladen. Die Idee hatte Reinhard Kneist aus Neustrelitz mitgebracht. Unter dem Motto „Der Macht des Wortes Raum geben“ lasen zunächst lediglich an drei Orten jeweils zwei Autor:innen. Bis auf das Jahr 2021 (wegen Corona) wurde das Event jährlich weitergeführt. 2022 waren es bereits acht Lese-Orte und 23 Mitwirkende.

Dieses Jahr gibt es Lesungen und mehr an elf Orten. Karten kosten 18 Euro. Erwerben können Sie sie in der Golferia Berlin, Wittenberger Straße 50, 12689 Berlin. Reservierungen werden per E-Mail unter anmeldung@lesenacht-an-der-m8.de entgegengenommen. Außerdem gibt es Restkarten an der Abendkasse.

