Überraschungsauftritt bei Konzert von Taylor Swift Travis Kelce performt auf der Bühne

Mit einem Auftritt an der Seite seiner Freundin Taylor Swift (34) hat Football-Superstar Travis Kelce das Publikum in London überrascht. Der 34-jährige Sportler der Super-Bowl-Sieger Kansas City Chiefs erschien am Sonntagabend bei Swifts Konzert im Wembley-Stadion in Frack und Zylinder auf der Bühne, wie mehrere britische Medien berichteten.

Nach Angaben der Zeitung „Telegraph“ war es das erste Mal, dass sich das Promi-Paar gemeinsam auf der Bühne zeigte. Bei Swifts ersten beiden Konzerten in London am Freitag und Samstag war Kelce im Publikum.

Vor knapp 90.000 Zuschauern wandelte die Sängerin eine Zeile ihres Songs „Karma“ ab: „Karma ist der Typ von den Chiefs, der direkt nach Hause zu mir kommt.“ In „I Can Do It With a Broken Heart“ tupfte Kelce das Gesicht seiner Partnerin mit Make-up-Puder ab und fächelte ihr theatralisch Luft zu, als Swift dramatisch in die Arme zweier anderer Künstler auf der Bühne fiel.

Prominter Andrang bei der Eras-Tour

Zahlreiche Prominente besuchten die insgesamt drei Londoner Konzerte auf Swifts Eras-Tour. Am Sonntag wurden die Popstars Paul McCartney, Bon Jovi und Ellie Goulding gesichtet, am Samstag die Hollywood-Schauspieler Hugh Grant, Mila Kunis und Ashton Kutcher. Zum Auftakt am Freitag hatten Swift und Kelce sich im Backstage-Bereich mit dem britischen Thronfolger Prinz William und dessen Kindern Prinz George und Prinzessin Charlotte getroffen.

Die nächste Station von Swifts Eras-Tour ist Dublin. Im August will die Musikerin fünf weitere Konzerte in London spielen.

