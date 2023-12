Licht aus der Steckdose Alexander Bartls Kulturgeschichte der Elektrifizierung

Oft sind es die großen Katastrophen, die einer Kehrtwende vorausgehen. Erst die unübersehbare Gefahr für Leib und Leben veranlasst Menschen zum Umdenken. Am 8. Dezember 1881 brannte das Wiener Ringtheater nieder, fast 400 Menschen kamen in den Flammen um. Es war nicht der erste Theaterbrand. Im März desselben Jahres verloren mehr als 100 Besucher in Nizza ihr Leben, beinahe 400 Menschen starben fünf Jahre zuvor im New Yorker Brooklyn-Theatre. Die Ursache war immer die gleiche: fahrlässiger Umgang mit der damals fortschrittlichsten Beleuchtungstechnik, dem Gaslicht.

Eine Alternative stand mit dem elektrischen Licht bereit, war aber noch nicht ausgereift. Doch nicht zuletzt die sich häufenden Katastrophen beförderten die neue Technik, wie der Österreicher Alexander Bartl in seinem neuesten Buch „Der elektrische Traum“ schildert. Theater sollten bei der Beleuchtung des öffentlichen Raums rasch ganz vorne stehen.

Das Buch Alexander Bartl: Der elektrische Traum. Hamburg 2023. Harper Collins. 319 Seiten 24 €. © HarperCollins

Bartl, der mit seinem Erstling „Walzer in Zeiten der Cholera“ im vergangenen Jahr auf der Shortlist für das „Wissenschaftsbuch des Jahres 2022“ stand, hat eine Nähe zum Theater, hat Film- und Theaterwissenschaft studiert. Doch geht es hier eher um den Niedergang einer Industrie.

Die Gaswirtschaft prägte bis ins 20. Jahrhundert mit ihren gewaltigen Speichern die Silhouette vieler Großstädte. Bis in die 50er Jahre dominierte das Stadtgas, gewonnen aus Kohle, bevor es durch Erdgas ersetzt wurde. In West-Berlin dauerte es sogar noch länger. In Ermangelung eines Anschlusses an das Erdgasnetz wurde Stadtgas hier bis 1991 verwendet, obwohl dessen besondere Risiken wohlbekannt sind. Stadtgas ist anders Erdgas nicht nur leicht brennbar, sondern auch giftig.

Bartl erzählt anekdoten- und detailreich von der Entwicklung der Glühbirne. Durchgesetzt hat sich dabei schließlich der Amerikaner Thomas Alva Edison – seine Lampenfassung entspricht seit den Anfängen 1879 dem bis heute gültigen Format.

Doch war tatsächlich die Glühbirne maßgeblich für die Elektrifizierung der Welt? Spielten nicht auch der öffentliche Personennahverkehr und die Elektrifizierung der Industrie eine Rolle? Mit Sicherheit. Doch die Glühbirne machte Elektrizität zu einem alles überstrahlenden Massenphänomen.

Es dauerte, bis sie den Weg in die Privathaushalte fand. Trotzdem dürfte sie ursächlich sein, für ein Leben wie wir es kennen, für die Ausdehnung des Tages bis weit in die Nacht. Von diesem kulturhistorischen Aspekt hätte man gern mehr gelesen, den bleibt Bartl schuldig. Verliert sich dafür in der Gestaltung des Glühfadens.

Zu größerer Form läuft er auf, wenn es darum geht, wie eine eingeführte Industrie sich wehrt, dabei die von ihr ausgehenden Gefahren negiert und die Risiken der Konkurrenten beschwört – elektrisches Licht ist angeblich gefährlich für die Augen. Und doch nicht verhindern kann, wie sie binnen weniger Jahre Dominanz verliert – bis sie einen neues Geschäftsmodell für sich entdeckt: den Wärmemarkt.

Man kann das als Menetekel für die am Verbrenner festhaltende Autoindustrie lesen, die zuschaut, wie neue Konkurrenten sie überflügeln. Deren Aktien immer neue Höhen erklimmen, wie seinerzeit jene der Elektrowirtschaft. Das macht die Lektüre erstaunlich aktuell. Edison übrigens, bei dem Genie und Rücksichtslosigkeit, auch das zeigt Bartl, dicht beieinanderlagen, wurde schließlich aus dem eigenen Unternehmen gedrängt. Wäre so etwas für Elon Musk vorstellbar?

Bartl schreibt seine Geschichte im Stile eines erzählenden Sachbuches bildreich, mit überraschenden Details. Wer weiß schon, dass Einsteins Vater in die Elektrobranche investierte und Konkurrent Hiram Maxim nach seinen Glühbirnen-Versuchen lieber das moderne Maschinengewehr erfand.

Manchmal scheint dabei die Lust des Autors am Fabulieren mit ihm durchzugehen. Ob etwa Manhattan 1878 tatsächlich schon eine Wolkenkratzersilhouette hatte, darf bezweifelt werden. Beginnt doch deren Bau erst in den 1880er Jahren – übrigens parallel zum Aufkommen des elektrischen Fahrstuhls.