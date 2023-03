Lina Meruanes Roman „Nervensystem“ Psychogramm einer dysfunktionalen Familie

Als Kind bekommt die Protagonistin von ihrem Vater einen Plüschhund geschenkt, den sie „Gastroenteritis“ nennt. Vielleicht keine ganz so ungewöhnliche Namenswahl, wenn man in einer Arztfamilie aufwächst, in der bereits am Frühstückstisch über Pathologien und Behandlungsmethoden gesprochen wird.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden