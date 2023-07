Literaricum Lech Eröffnung mit Literaturkritiker Denis Scheck

Vom 13. bis 16. Juli 2023 wird Lech am Arlberg zum dritten Mal ein Ort für literarische Begegnungen. Auf Initiative und Einladung von Nicola Steiner, Michael Köhlmeier und Raoul Schrott lesen und diskutieren Persönlichkeiten der Literaturwelt, inspiriert durch den diesjährigen Festivalklassiker, Jane Austens Roman „Stolz und Vorurteil“. Eröffnet wird das Festival von dem Literaturkritiker Denis Scheck. Er sagt über Austen: „Einem populären Missverständnis zufolge handeln Jane Austens Romane in erster Linie von Liebeshändeln und Herzensquerelen. Tatsächlich schreibt Jane Austen so, als würde ein Warren Buffett, ein Wolfgang Schäuble oder ein Yanis Varoufakis Romane schreiben: in Jane Austens Welt regiert das Geld, ihr Stoff ist Soll und Haben, Besitz und Bilanz, Vermögen und Zins. Sehr zu Recht wurde sie deshalb einmal „die erste marxistische Autorin der Welt“ genannt.“ Den Abschluss des Literaricums Lech bildet am Sonntag, 16. Juli, die Preisverleihung an den ersten „Poeta Laureatus“, den Lyriker Michael Krüger. (Tsp)